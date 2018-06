GroenLinks-Kamerlid hield relatie met voorzitter geheim

Politiek pikant, want de voorzitter is uit hoofde van haar functie prominent lid van de commissie die de functioneringsgesprekken voert met Tweede Kamerleden. Zij heeft daardoor ook een flinke vinger in de pap bij de samenstelling van de kandidatenlijst. Grasshof en Meijer hadden hun relatie ook intern niet gemeld.

Daarmee wordt Grashoff plots kwetsbaar voor de vraag hoe hij zijn Kamerzetel in maart 2017 verdiende, beseft hij zelf ook. Hij en Meijer benadrukken in een verklaring aan hun partijgenoten echter dat de relatie pas ‘ongeveer een jaar’ duurt en dus van na de kandidaatstellingsprocedure is. De Tweede Kamerfractie, het partijbestuur en de toezichtraad hebben geconstateerd dat zij geen aanwijzingen hebben dat de relatie heeft geleid tot conflicterend handelen’, laat de partij dan ook weten.

Wel heeft de partij de twee laten weten dat zij eerder open kaart hadden moeten spelen. Zij zijn daar ‘nadrukkelijk op aangesproken’en bekennen schuld: ‘Marjolein Meijer en Rik Grashoff erkennen dat het verkeerd was dat zij deze relatie niet eerder hebben gemeld. Rik Grashoff had voor zichzelf al eerder besloten dat dit zijn laatste periode in de Kamer zou zijn. Hij maakt dit nu ook publiek, zodat er geen twijfel kan ontstaan over de totstandkoming van een nieuwe kandidatenlijst.’

Voor de partij is de kwestie daarmee afgedaan.