GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapt op vanwege samenwerking met PvdA

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Het zijn twee zeer verschillende partijen met verschillende kiezersgroepen en een verschillende manier van politiek bedrijven. Van de traditionele partijen verkeert de PvdA in net zo’n grote crisis als het CDA’, schrijft Snels (55) in zijn afscheidsbrief aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die hij op Twitter heeft gepubliceerd. Snels vertrekt op woensdag 27 oktober na het herfstreces uit de Kamer.

Snels is ongemeen kritisch over Jesse Klaver en Corinne Ellemeet, Klavers secondant sinds de verkiezingen bij de formatiepogingen en de samenwerking met de PvdA. Snels kreeg ‘steeds minder ruimte’ om deel te nemen aan die gesprekken. ‘Het zou goed zijn als de fractie eens het gesprek voert over hoe besluiten worden genomen en wat de zeggenschap is van Kamerleden.’ Uiteindelijk kwam Snels in een minderheidspositie, die hem noopt een individueel besluit te nemen.

‘Kiezersbedrog’

Hij stelt zich principieel op. ‘De leden van GroenLinks hebben mij op de lijst gezet en de leden van GroenLinks hebben het verkiezingsprogramma opgesteld. Nu het mij duidelijk is geworden dat de fractie de nauwe samenwerking met de PvdA gaat doorzetten, ervaar ik dat voor mijzelf als een vorm van kiezersbedrog. Mijn stem in de Kamer is gebaseerd op een GroenLinks-mandaat, niet op een mandaat dat gedeeld wordt met de PvdA.’

De discussie over samenwerking moet volgens Snels met de leden gevoerd worden, ‘niet door de fractie’. ‘Bij mijn GroenLinks-mandaat en mijn stijl van politiek bedrijven past het niet dat ik voor mijn politiek optreden afhankelijk word gemaakt van de stijl en het stemgedrag van de PvdA.’ Dat lijkt indirect een sneer naar de financieel woordvoerder van de PvdA, Henk Nijboer.

Snels hekelt in zijn afscheidsbrief ook de politieke cultuur van dit moment in de Tweede Kamer in het algemeenheid. ‘De Haagse politiek leek alleen nog te gaan over het beschadigen van anderen. Om de haverklap worden bewindslieden voor leugenaar uitgemaakt, worden ambtenaren in het beklaagdenbankje gezet, worden moties van afkeuring en wantrouwen ingediend. Het was destructieve politiek die de boventoon voerde, zelden gericht op iets tot stand brengen in samenwerking met anderen. Dit is het grote taboe in het debat over de politieke bestuurscultuur, de wijze waarop de Kamer zelf functioneert.’ Hij neemt daar afstand van: ‘Ik heb een hekel aan getuigenispolitiek en aan onverantwoordelijk opportunisme.’

Vrijdenker

Snels verwierf in de Kamer faam als financieel woordvoerder, met name waar het ging om belastingontwijking. In de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting, die het kabinet-Rutte III voorstelde om Unilever zo ver te krijgen het internationale hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen, speelde Snels een belangrijke rol. Zo diende hij een initiatief-spoedwetsvoorstel in om een ‘eindafrekeningsverplichting’ in de dividendbelasting in te voeren.

Binnen GroenLinks geldt de gepromoveerde econoom Snels als een vrijdenker. Eerst werkte hij op het ministerie van Financiën, daarna was hij jarenlang directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij en vervolgens kort adviseur van toenmalig partijleider Femke Halsema. Hij volgde in die functie in 2009 Tom van de Lee op, die nu ook Kamerlid is voor GroenLinks. Nadat Halsema eind 2010 was opgestapt en Jolande Sap fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer was geworden, vertrok Snels. Hij werd onder meer redacteur van het televisieprogramma Buitenhof en schreef met toenmalig D66-leider Alexander Pechtold het interview-boek Henk, Ingrid en Alexander. Hij hield toen in het midden of hij ook D66-lid was geworden.

Toen Jesse Klaver in 2015 partijleider werd, werd Snels zijn tekstschrijver en adviseur. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 stond Snels op plek 9 en werd hij gekozen in de veertienkoppige fractie. In maart 2021 stond Snels op plek 6 en kwam na de verkiezingsnederlaag met zeven GroenLinks-collega’s in de Kamer.