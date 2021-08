GroenLinks is klaar voor samenwerking, Klaver niet zenuwachtig over oordeel PvdA-leden

Partijleider Jesse Klaver praat de leden bij over de formatie en de nauwe samenwerking met de PvdA. Beeld ANP

‘Ik voel voldoende steun voor de stappen die wij hebben gezet als fractie en ik voel voldoende steun voor de stappen die wij nog willen zetten’, zei Jesse Klaver zaterdag na afloop van zijn gesprek met GroenLinks-leden. In de Utrechtse Jaarbeurs kwam de partij bij elkaar om het te hebben over de aangekondigde linkse samenwerking met de PvdA. ‘Ik hoorde ook echt aanmoedigingen om verder te gaan.’

Zaterdag belooft een nieuw moment van de waarheid in de formatie te worden. Zowel GroenLinks als de PvdA buigt zich over het aangekondigde linkse verbond. Bij GroenLinks werden de leden bijgepraat, er werd niet gestemd over de vorming van een onderhandelingsteam met de sociaaldemocraten. Ook de vraag of er überhaupt wel onderhandeld moet worden met VVD-leider Mark Rutte konden de leden alleen voorleggen aan de GroenLinks-leider. En wat betekent het verbond voor de identiteit van de partij?

‘Een fusie gaat mij veel te ver’, zegt Selçuk Akinci, ‘De sociaaldemocratie en groene politiek hebben andere fundamenten.’ De GroenLinkser vindt dat groene politiek een eigen partij en een eigen fractie nodig heeft.

Geen fusie

Van een fusie is echter geen sprake, benadrukt Klaver. Kamerlid Corine Ellemeet vult aan: ‘Even heel precies: GroenLinks en PvdA gaan gezamenlijk onderhandelen. Een fusie bespreken we hier: met de leden. Dat is aan de partij.’

Klaver snapt de zorgen die er zijn over wat de samenwerking betekent voor de kleur van de partij. ‘’Je kunt het gevoel hebben: wat gebeurt er met mijn cluppie? Daarom doen we alles stap voor stap, ik denk dat iedereen zal zien dat die samenwerking meer zal brengen.’

Klaver zag op zijn ledenbijeenkomst bovenal ‘de wil om verantwoordelijkheid te dragen, de wil om samen te werken met de PvdA en de wil om risico’s te nemen’. Risico’s die volgens partijboegbeeld Paul Rosenmöller bij GroenLinks horen. Hij is voorstander van de samenwerking. ‘GroenLinks is een fusiebeweging’, aldus Rosenmöller. In 1990 bundelden de PPR, PSP, CPN en EVP de krachten en dat was volgens Rosenmöller ‘een risico’. De versnippering die hij nu op links ziet zorgt ervoor dat de progressieve politiek achterblijft en daarom moet GroenLinks ‘proberen te verbreden’.

Ledenraad PvdA

Bij GroenLinks richt de blik zich nu op de ledenraad bij de PvdA. Zaterdagmiddag moet Lilianne Ploumen haar partijgenoten overtuigen van de samenwerking. Bij de PvdA mogen de leden in dit stadium al hun stem laten horen en wordt er onder meer gestemd over het samenvoegen van de onderhandelingsteams, maar ook over de vraag of de PvdA gesprekken met Rutte moet aangaan.

Zenuwachtig is Klaver daar niet over. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat het daar goed komt.’ Wat hij gaat doen als de leden daar ‘nee’ zeggen tegen formatieonderhandelingen met Rutte, is nog een scenario waar hij niet over heeft nagedacht. Gaat GroenLinks dan alleen verder om via de macht alsnog zo veel mogelijk voor de achterban binnen te halen? ‘We richten ons volledig op de samenwerking.’