GroenLinks heeft het bijna voor elkaar: besturen in 100 gemeenten

GroenLinks heeft de eigen doelstelling bijna gehaald: in 97 gemeenten neemt de partij nu deel aan het bestuur. Voor de verkiezingen in maart kondigde partijleider Jesse Klaver aan in 100 gemeenten te willen gaan besturen.

Dutch GroenLinks leader Jesse Klaver pictured during the 'NEXT' congress of Flemish ecologists party Groen, in Mechelen, Saturday 24 March 2018. BELGA PHOTO KRISTOF VAN ACCOM Foto BELGA

Dat zei Klaver op een ‘partijfestival’ in Eindhoven, waar 1.500 aanhangers op af waren gekomen. Het gaat om een tussenstand, omdat nog niet in alle gemeenten de onderhandelingen over de vorming van het college zijn afgerond. Zo wordt in Rotterdam nog onderhandeld, maar deze stad telt GroenLinks gemakshalve al wel mee. Nederland had op 1 januari 388 gemeenten. Dat aantal krimpt door fusies. In maart werden niet in alle gemeenten verkiezingen gehouden, omdat die in een aantal na ‘herindeling’ net waren gehouden.

8,9 procent van de stemmen

GroenLinks blaakt van het zelfvertrouwen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg de partij 8,9 procent van de stemmen, meer dan ooit bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is wel minder dan de 9,1 procent van de stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar.

Het verkiezingsfestival was bedoeld om de overwinning in de gemeenteraden te vieren en als opmaat voor de verkiezingen volgend jaar. Dan worden eerst de nieuwe besturen van de provincies gekozen, die op hun beurt de Eerste Kamer kiezen. Daarna volgen de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Doel van Klaver: het coalitie moet de meerderheid in de Eerste Kamer verliezen

Klaver stelt als doel dat het kabinet Rutte-III volgend jaar de meerderheid in de Eerste Kamer verliest. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben daar nu een zetel meerderheid. Als het de meerderheid kwijt is, is de coalitie aangewezen op oppositiepartijen voor een meerderheid. ‘Dan is het kabinet genoodzaakt het regeerakkoord open te breken’, kondigt Klaver aan.

Aan steun verbindt Klager nu drie voorwaarden. De btw-verhoging die voor 2019 op de rol staat, mag niet doorgaan. Ook de afschaffing van de dividendbelasting in 2020 mag wat hem betreft niet doorgaan. Tenslotte wil Klaver dat gehandicapten niet onder het minimumloon betaald worden.

Parlementaire enquête afschaffing dividendbelasting

Klaver wil ook dat de Tweede Kamer een parlementaire enquête houdt naar de dividendbelasting. Aanleiding is een akkoord tussen Shell en de belastingdienst waarover dagblad Trouw zaterdag bericht. Volgens de krant blijkt uit berekeningen van de Stichting onderzoek Multinationale ondernemingen (SoMo) dat Shell sinds 2005 in totaal ruim 45 miljard euro via het belastingparadijs Jersey heeft uitgekeerd aan aandeelhouders. Daarover zou geen dividendbelasting zijn betaald. De Nederlandse schatkist zou op die manier ruim 7 miljard euro aan belastinginkomsten zijn misgelopen.