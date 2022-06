GroenLinks en PvdA stemmen in met gezamenlijke Eerste Kamerfractie: ‘Vuist tegen rechts kabinet’

Bij de PvdA stemde 76 procent voor een fractiefusie in de senaat. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent spreekt van ‘een duidelijk signaal’. ‘We gaan een vuist maken in de Eerste Kamer tegen dit rechtse kabinet.’ Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Bij de PvdA stemde 76 procent voor een fractiefusie in de senaat. Bij GroenLinks steunt 80 procent van de leden dit voorstel. Jesse Klaver noemt de uitslag een ‘grote doorbraak voor links Nederland’.

De leden van de PvdA zijn zaterdag in Nieuwegein bijeen om zich te buigen over een dertiental moties die de partij richting moeten geven in de zoektocht naar hoe ver de linkse samenwerking mag gaan. Bij GroenLinks konden de leden zich in een referendum uitspreken. Hoewel het de afgelopen weken op ledenbijeenkomsten en de opiniepagina’s van de kranten geregeld ging over een mogelijke fusie van GroenLinks en de PvdA, gingen de meest verregaande moties over samenwerking in de Eerste Kamer.

Een ruime meerderheid van de leden (76 procent) stemde voor het voorstel om twee aparte kandidatenlijsten aan te houden en na de Eerste Kamerverkiezingen de fracties in de senaat samen te voegen. GroenLinks en PvdA zullen als twee eigenstandige partijen de Provinciale Statenverkiezingen ingaan waarna de nieuwe Statenleden middels de getrapte verkiezingen de senatoren zullen kiezen. Met het behoud van twee kieslijsten kunnen de partijen gedurende de zittingstermijn zonder al te veel problemen ook weer als afzonderlijke partijen verder in het geval de samenwerking niet uitpakt zoals zij dat voor ogen hadden. Bij GroenLinks lag dezelfde vraag voor, waar ook een overtuigende meerderheid voor stemde.

Het voorstel van Roodgroen – een actiegroep bestaande uit GroenLinksers, PvdA’ers en sympathisanten die voor verregaande linkse samenwerking is – om al vooraf één gezamenlijke Eerste Kamerlijst met PvdA’ers en GroenLinksers op te stellen is, tegen het advies van het partijbestuur in, ook door het congres aangenomen. Een iets kleinere meerderheid (57 procent) roept het partijbestuur op deze verdergaande stap te nemen.

‘Vuist tegen rechts kabinet’

Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent spreekt van ‘een duidelijk signaal’. ‘We gaan een vuist maken in de Eerste Kamer tegen dit rechtse kabinet.’ Zij beloofde het congres eerst de aangenomen motie die oproept tot één gezamenlijke lijst te onderzoeken. Het bestuur geeft zelf de voorkeur aan de minder vergaande motie die oproept om nog wel twee lijsten te hanteren. Daarmee zou de partij ‘geen onomkeerbare stappen’ nemen, bovendien zou één kieslijst volgens Sent procedureel moeilijk liggen.

Voorafgaand aan de stemming spraken zowel voor- als tegenstanders zich uit over de voorgenomen samenwerking. Voorstanders menen dat die noodzakelijk is om na jaren van linkse oppositie weer een rol van betekenis te kunnen spelen. Door de krachten met GroenLinks te bundelen denken zij kiezers die de PvdA verloren is aan D66, PvdD en Volt terug te kunnen winnen.

Tegenstanders vrezen dat de partij met het aangaan van een lotsverbintenis met GroenLinks definitief afscheid neemt van de verloren achterban. Waar de achterban van GroenLinks bij de afgelopen verkiezingen voor meer dan de helft bestond uit hoogopgeleide Nederlanders, kon de PvdA in haar geschiedenis de lagere inkomensgroepen en sociaal zwakkeren tot de achterban rekenen. De critici zijn niet per se tegen samenwerking met GroenLinks, maar vinden wel dat de partijen het eens moeten worden over een gezamenlijk verhaal, één waar links ook oog heeft voor de kosten van de energietransitie en de problemen met overlastgevende veiligelanders en arbeidsmigranten.

Met de instemming om de nieuwe fase in de linkse samenwerking verder uit te diepen, zullen de partijtoppen in aanloop naar de Statenverkiezingen de komende maanden moeten werken aan dat nieuwe verhaal.