Groener dan de Groenen: socialistische Parijse burgemeester Hidalgo doet gooi naar presidentschap

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo heeft zondagochtend haar kandidaatschap voor de presidentsverkiezingen bekendgemaakt. Hierbij haalde ze hard uit naar president Macron, die de Fransen ‘meer dan ooit heeft verdeeld’. Kan zij versplinterd links een nieuwe start geven in een Frankrijk dat steeds verder naar rechts opschuift?

Is Anne Hidalgo (62) de redder van links Frankrijk? De eerste stap is in elk geval gezet: zondagochtend presenteerde de socialistische burgemeester van Parijs zich officieel als presidentskandidaat voor de verkiezingen in april volgend jaar. Op een bijeenkomst in de havenstad Rouen zei Hidalgo hoop te willen brengen. Ook wil ze ‘een toekomst bieden aan onze kinderen’.

De aankondiging van haar kandidaatschap kwam niet als verrassing. Het afgelopen jaar verscheen de burgemeester veelvuldig op politieke bijeenkomsten en al maanden werd gespeculeerd over haar ambitie voor het presidentschap. Begin vorige week liet Hidalgo zich bovendien ontvallen dat ‘niets haar ervan weerhield’ om mee te doen aan de verkiezingen. Een deel van de linkse kiezers pleit al maanden voor één gezamenlijke linkse presidentskandidaat en ziet in Hidalgo de juiste persoon om een verdeeld links Frankrijk te verenigen.

Trots

Opgegroeid in een gezin van migranten die het Spanje van Franco waren ontvlucht, werd Hidalgo grootgebracht met de sociaaldemocratie. In de Franse podcast La Poudre vertelde ze hoe ze als klein meisje de gesprekken afluisterde van haar vader, actief vakbondsman, en zijn collega’s uit de elektriciteitsfabriek in Lyon. ‘Wat me opviel is dat ze stuk voor stuk onophoudelijk spraken over hun werk, en dan hoorde ik hun trots.’

Toch wees Hidalgo een politieke carrière lange tijd van de hand. Ze hoefde geen politica te worden om de samenleving te veranderen, was haar uitgangspunt. Afgestudeerd in sociaal werk en arbeidsrecht klom ze op in de ambtenarij. Eerst als arbeidsinspecteur, later als adviseur werkgelegenheid en seksegelijkheid op de arbeidsmarkt. Pas in 1994 meldde ze zich op aandringen van haar omgeving alsnog bij de Parti Socialiste, die zich op dat moment moest herpakken na een verkiezingsnederlaag. Als je verandering wilt, zeiden haar vrienden, is het tijd de strijd politiek te maken.

Groener dan de Groenen

Vanaf dat moment maakte Hidalgo een snelle politieke opmars. In 2001 werd ze de rechterhand van Bertrand Delanoë, op dat moment burgemeester van Parijs. In 2014 werd ze verkozen tot zijn opvolger, als eerste vrouw ooit. Het was een lichtpuntje voor de Parti Socialiste in de verkiezingen die verder desastreus verliepen voor de partij. De socialist François Hollande, destijds president van Frankrijk, was zeer impopulair en zijn partij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen afgestraft. Op Parijs na verloor zij de macht in alle grote steden.

Hidalgo beloofde zondag zich als president in te zetten voor een duurzamere economie. Beeld AFP

Als burgemeester maakte Hidalgo vooral naam met haar vergroeningsplannen voor de hoofdstad. Zo maakte ze een deel van de kade langs de Seine autovrij, vermenigvuldigde ze het aantal fietspaden in de stad en kondigde ze plannen aan de Champs-Élysées om te toveren tot een buitengewone stadstuin. Onlangs werd in Parijs een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd, en zelf laat de burgemeester zich ook geregeld op de fiets zien.

Hidalgo is groener dan de Groenen zelf, klonk het regelmatig op links. En het was met dank aan de steun van de Groenen dat ze in 2020 een tweede termijn als burgemeester wist te bemachtigen. Toch lijkt er vooralsnog geen sprake van een gezamenlijke linkse presidentskandidaat. De groene partij Europe Écologie-Les Verts houdt later deze maand de voorverkiezing voor een eigen kandidaat. Daarnaast heeft Hidalgo concurrentie van ex-socialist en voormalig minister van Economische Zaken Arnaud Montebourg, en Jean-Luc Mélenchon van de linkse partij La France Insoumise (Opstandig Frankrijk). Ook in haar eigen partij moet Hidalgo eerst nog de voorverkiezingen winnen, al is de verwachting dat ze dat moeiteloos zal halen.

Groene missie

In Rouen beloofde de Parijse burgemeester zondag zich als president in te zetten voor een duurzamere economie en te investeren in onderwijs en het herstel van industriegebieden. De groene missie die ze voor Parijs stelde, zal ook centraal staan in haar plannen voor heel Frankrijk, waarin de nadruk ligt op een ecologische transitie waarvan de lasten sociaal worden verdeeld. Hidalgo haalde in Rouen bovendien hard uit naar de Franse president Emmanuel Macron. Zijn presidentschap had de Fransen moeten verenigen, zei de burgemeester, maar heeft hen meer dan ooit verdeeld. ‘Het moest sociale problemen oplossen, maar heeft ze versterkt. Het moest de planeet beschermen, maar heeft de ecologie de rug toegekeerd.’

Of Hidalgo erin slaagt het tegen president Macron op te nemen in de komende verkiezingen, is maar zeer de vraag. In de peilingen komt ze nu uit op 7 tot 9 procent van de stemmen in de eerste ronde, die op 10 april 2022 plaatsvindt. Ter vergelijking: Mélenchon, een van haar concurrenten op links, kreeg in de eerste ronde van de vorige presidentsverkiezingen bijna 20 procent van de stemmen. De verwachting is dat de tweestrijd in de tweede ronde, op 24 april, opnieuw zal gaan tussen Macron en Marine Le Pen van Rassemblement National. Zij behaalden in 2017 respectievelijk 20 en 25 procent van de stemmen in de eerste ronde.