Groen licht voor massavaccinatie met Oxfordvaccin

Eurocommissaris Zorg Stella Kyriakides sprak eerder deze week de pers toe over leveringen van het AstraZeneca-vaccin. Beeld Getty Images

Het Britse vaccin is, samen met dat van de Leidse fabrikant Janssen, een van de belangrijkste beoogde pijlers waarop de vaccinatiecampagne steunt. Nederland rekent op 11,7 miljoen doses in totaal, waarvan de eerste 900 duizend doses de komende maanden geleverd moeten worden.

Daarmee wil men, vanaf eind februari, onder meer de 1,8 miljoen volwassenen met een medische indicatie inenten. In mei volgen dan de 7,1 miljoen volwassenen zonder medische indicatie. Ook diverse medewerkers uit de wijkverpleging, gehandicaptenzorg en de GGZ zullen het vaccin van AstraZeneca naar verwachting krijgen.

Maar 60 procent effectief

Opvallend is dat het EMA ervan uitgaat dat het vaccin ‘maar’ zo'n 60 procent van de gevaccineerden tegen ziekte beschermt. Fabrikant AstraZeneca rapporteerde een hoger percentage, van 70 procent. Maar dat hogere getal verkreeg men door een subgroep van 3.000 Britten mee te rekenen die voor 90 procent beschermd bleken. Het EMA houdt een andere rekensom aan, en komt uit op 59,5 procent bescherming.

Ook is opvallend dat het EMA gebruik van het vaccin toestaat bij ouderen, een leeftijdsgroep waarvan er in het onderzoek strikt genomen te weinig proefpersonen zaten voor verantwoorde uitspraken. Duitsland besloot om die reden deze week het vaccin niet voor te schrijven aan 65-plussers.

Maar het EMA is coulanter. ‘Bescherming is te verwachten, aangezien er ook in deze leeftijdsgroep een afweerreactie wordt gezien, en op basis van de ervaring met andere vaccins’, aldus het EMA. ‘EMA’s wetenschappelijke experts oordelen daarom dat het vaccin gebruikt kan worden bij oudere volwassenen.’

Pijnlijke arm

De bijwerkingen van het vaccin zijn bij veruit de meeste mensen kortdurend en mild: een pijnlijke arm, vermoeidheid, hoofdpijn, soms verhoging. Over zwangere of borstvoedende vrouwen wordt in het dossier geen melding gedaan: die maakten geen deel uit van het onderzoek. Dat werd overigens in september tijdelijk stilgelegd nadat een Britse proefpersoon ruggenmergontsteking kreeg. De onderzoekers houden het er echter op dat het niet kwam door het vaccin.

Het Oxfordvaccin was in maart het eerste vaccin dat kon worden getest op apen en kleine groepjes mensen. Een gelukje: de onderzoeksgroep die het ontwikkelde, werkte al jaren aan een vaccin tegen de longziekte MERS, dat ook wordt veroorzaakt door een coronavirus. Men hoefde het vaccin slechts aan te passen om het geschikt te maken tegen het nieuwe virus, sars-cov-2.

Hoofdbestanddeel van het vaccin is een voor de mens onschuldig apenvirus, dat bij chimpansees verkoudheid veroorzaakt. Dat heeft men omgebouwd tot een soort nepcoronavirus. Na injectie besmet het apenvirus cellen en draagt ze op het uitsteekseleiwit van het coronavirus aan te maken. Het immuunsysteem reageert door antistoffen en T-cellen te fabriceren en leert zo en passant hoe het echte coronavirus eruitziet.

Gemuteerde versie

Hoelang de immuniteit van het vaccin aanhoudt, is onbekend, al gaan experts ervan uit dat het in elk geval zal gaan om vele maanden. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe goed het vaccin beschermt tegen de nieuwe gemuteerde versies van het virus uit Zuid-Afrika en Brazilië. Fabrikant Moderna ontdekte dat zijn coronavaccin nog wel beschermt tegen de Zuid-Afrikaanse variant, maar wel zes keer minder goed.

Zakelijk rommelt het al ruim een week rond het Oxfordvaccin, nadat fabrikant AstraZeneca vorige week vrijdag plotseling bekendmaakte de afgesproken eerste levering van 80 miljoen doses niet aan Europa te kunnen leveren. Tot ergernis van Brussel laat AstraZeneca intussen Groot-Brittannië voorgaan, omdat dat land enkele weken eerder was met bestellen.