Groen licht voor AstraZeneca-vaccins uit Leidse fabriek

Het Halix-gebouw in Leiden. Beeld Getty Images

De Brits-Zweedse farmaceut schoot de afgelopen maanden ernstig tekort bij het realiseren van beloofde leveringen. Zo kreeg de Europese Unie in het eerste kwartaal slechts 30 miljoen van de 120 miljoen toegezegde doses.

Naar wie de vaccins uit de Leidse vestiging gaan, is inzet van een hoog oplopende geopolitieke strijd. Die vaccins zijn van ons, vindt het Verenigd Koninkrijk, omdat de fabriek in Leiden volgens het in Londen gesloten contract tot de productieketen voor Groot-Brittannië behoort. Volgens datzelfde contract zijn de in die keten gemaakte vaccins éérst voor de eilandbewoners en pas daarna voor anderen bestemd.

Van ons

Nee, ze zijn van ons, vindt de Europese Unie, omdat ook in de in Brussel gesloten contracten staat dat de Europese vaccins uit Leiden afkomstig kunnen zijn. Bovendien heeft AstraZeneca zich bij lange na niet aan de beloofde leveringen gehouden en moet dus maar eens over de brug moet komen.

De Europese Unie scherpt daarom de exportregels aan. Zijn in Europa geproduceerde vaccins bestemd voor een land buiten de EU? Dan wordt voortaan eerst gekeken of het ontvangende land zelf (ingrediënten voor) vaccins exporteert en of dat land verhoudingsgewijs niet al veel meer mensen heeft ingeënt dan in de EU het geval is.

Elders op de wereld spelen vergelijkbare spanningen. Ook India is gefrustreerd dat het relatief veel vaccins produceert en exporteert, maar dat de eigen inwoners er bekaaid vanaf komen. Het land, dat net als Europa kampt met oplopende coronabesmettingen, zet daarom een rem op de export van vaccins zodat de inentingen in India zelf gezet kunnen worden.