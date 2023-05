Groeiend verzet tegen versoepeling bindend studieadvies: ‘De stress wordt niet verlaagd, maar verlegd’

Minister Robbert Dijkgraaf oogst veel kritiek met zijn plan om de norm voor het bindend studieadvies te verlagen.

Zij vrezen dat het leidt tot meer studieachterstanden en voor meer werkdruk voor docenten. Ook enkele studentenraden sluiten zich aan bij die kritiek. Minister Dijkgraaf (hoger onderwijs) wil dat hogescholen en universiteiten vanaf studiejaar 2025-2026 een norm voor het bindend studieadvies (bsa) van maximaal 30 studiepunten in het eerste jaar hanteren. Na twee jaar moeten de studenten 60 punten hebben gehaald. Als studenten minder punten halen, worden ze van de opleiding weggestuurd. Nu hebben de meeste universiteiten een eis van 45 punten in het eerste jaar. De minister hoopt met die verlaging het mentale welzijn van de studenten te verbeteren en te veel stress te voorkomen.

Werkdruk voor personeel

De ondertekenaars vrezen echter dat studenten langer over hun studie gaan doen als de bsa-norm wordt verlaagd. Ze zijn bang dat deze studenten niet in het eerste jaar, maar in het tweede jaar erachter komen dat de studie niet bij hun past. ‘De stress wordt zo niet verlaagd, maar verlegd’, schrijven ze aan Dijkgraaf. ‘Voor een student die in het tweede jaar geconfronteerd wordt met een negatief advies zal het veel zwaarder zijn om te stoppen met een studie.’

De universiteiten denken dat studenten dezelfde druk zullen ervaren, maar dat de werkdruk voor het personeel juist wordt verhoogd. Er zullen meer studenten met studieachterstanden in de collegebanken zitten, waardoor docenten harder moeten werken. ‘Zonder toereikende compensatie voor extra docenten en begeleiding is dit plan onacceptabel voor medewerkers en universiteiten.’

‘We zien gewoon dat een verlaagde bsa-norm leidt tot studenten die langer over hun studie doen’, legt een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen uit. ‘Wij geloven niet dat het voorstel van Dijkgraaf leidt tot een betere studietijd voor de studenten. Als je meer moet inhalen, levert dat ook meer spanning en druk op.’ De universiteit zou het liefst vasthouden aan de huidige eis van 45 punten: ‘De norm van 45 punten werkt prima.’

Hogescholen verdeeld

Student aan de Universiteit Leiden Bram Leferink op Reinink maakt zich ook zorgen over de voorgestelde verlaging van het bsa. Als lid van de universiteitsraad was hij medeondertekenaar van de brief, samen met de studentenraden uit Delft, Twente en Wageningen. ‘Minister Dijkgraaf gedraagt zich als de curlingouder van de student’, zegt hij. ‘De lat wordt constant verlaagd en dat gaat ten koste van de onderwijskwaliteit.’

‘Onze universiteiten bieden het hoogste onderwijs aan van het land. Studenten die hun bsa niet halen, beschikken doorgaans niet over de juiste capaciteiten en motivatie’, zegt het universiteitsraadslid. ‘Als die studenten met een kennisachterstand langer op de studie blijven, werkt dat demotiverend voor de rest. Het bsa werkt zo als een kwaliteitswaarborg voor het onderwijs. Als je een goede onderwijscultuur wilt, moet je die waarborg niet afzwakken.’

Waar universiteiten verenigd zijn tegen het plan, ligt dat bij hogescholen anders. De koepelorganisatie Vereniging Hogescholen is niet voor of tegen het plan van de minister. De vereniging ziet dat veel hogescholen anders omgaan met het bsa. Zo schaften bijvoorbeeld de Fontys Hogescholen en de Zuyd Hogescholen het bsa af. Andere hogescholen hanteren wel een norm van 45 punten. De vereniging wijst er op dat met de nieuwe regels scholen nog steeds kunnen kiezen om een bsa-norm te hanteren die lager is dan 30 punten.