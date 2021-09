Groeiend aantal scholen ziet af van buitenlandse schoolreis vanwege niet-gevaccineerde leerlingen

Leerlingen van het Teylingen College Leeuwenhorst tijdens de pauze. Beeld ANP

Voor veel leerlingen is een buitenlands tripje het hoogtepunt van hun schoolloopbaan. Middelbare scholen waren daarom blij dat er dit najaar weer gereisd kon worden. Maar met de achterblijvende vaccinatiegraad onder Nederlandse scholieren – eind augustus was tweederde nog niet volledig ingeënt – zien scholen zich geplaatst voor een ingewikkelde logistieke puzzel. Om in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië musea en horeca binnen te komen, moeten niet-gevaccineerde leerlingen een negatieve coronatestuitslag kunnen overleggen.

Het Lyceum Oudehoven in Gorinchem wil daarom niet-gevaccineerde leerlingen thuis laten. Per brief liet de school de ouders donderdag weten dat op de buitenlandse reizen uitsluitend leerlingen welkom zijn die volledig zijn gevaccineerd of al een keer met corona besmet zijn geweest. Volgens de school is het ‘praktisch niet uitvoerbaar’ om bij bezienswaardigheden de hele groep te laten wachten omdat sommige leerlingen een coronatest moeten ondergaan.

Maar niet-gevaccineerde leerlingen de toegang tot een schoolreis ontzeggen, is verboden, laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten. Omdat een buitenlandse reis ‘als extra activiteit onderdeel uitmaakt van het door de school georganiseerde programma’ moet die voor alle leerlingen – gevaccineerd of niet – toegankelijk zijn. ‘Welke keuze jongeren ook maken, leerlingen mogen nooit geweigerd worden van schoolreisjes.’ Het Lyceum Oudehoven was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar.

Reisbureaus

Uit een rondgang van de Volkskrant langs middelbare scholen en reisbureaus die schoolreizen organiseren, blijkt dat meer scholen worstelen met niet-gevaccineerde leerlingen. Volgens directeur Roel Geukemeijer van Labrys Reizen overwegen ‘sommige scholen’ enkel met gevaccineerde leerlingen op pad te gaan. ‘Het is belastend voor een groep wanneer een deel zich bewust niet laat inenten. Dan moet je er steeds voor zorgen dat die zich laten testen.’

Voor de organisatoren is van een reis noodzakelijk te weten welke leerlingen volledig gevaccineerd zijn, zegt Geukemeijer. Bij de eerste schoolreis van Labrys, op 20 augustus, heeft de betreffende school daarom voor vertrek gevraagd welke leerlingen zijn ingeënt. ‘Voor leerlingen die die vraag niet wilden beantwoorden, gold het meest ingrijpende regime: testen voor de heenreis, op locatie en voor de terugreis.’

De Ring van Putten, een middelbare school in Spijkenisse, wil een tweedeling tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde leerlingen voorkomen door alle buitenlandse reizen te schrappen. De school zoekt een binnenlands alternatief, zegt rector Jeroen Werleman. ‘Dan zitten we minder met de vraag of leerlingen wel of niet gevaccineerd zijn.’

‘Betekenisvolle schoolreizen’

Ellen Weijand, oprichter en directeur van het in ‘betekenisvolle schoolreizen’ gespecialiseerde Travel Inventive, ziet dat scholen verschillend met hun reisplannen omspringen. ‘Sommige staan te springen en reizen zelfs met dubbele groepen.’ Maar Weijand treft ook scholen die terughoudender zijn en de reizen tot komend voorjaar uitstellen.

Testen in het buitenland is nog tot daaraan toe, zegt ze. Het zijn veeleer de gevolgen van een positieve uitslag die scholen schrik aanjagen. ‘Wat doe je met een leerling die in het buitenland positief test? Daar moet een school wel rekening mee houden.’

In 2018 organiseerden nog vier op de vijf middelbare scholen een buitenlandse trip voor hun leerlingen, bleek uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. De laatste anderhalf jaar vonden door de coronacrisis nauwelijks buitenlandse schoolreizen plaats. Afgelopen voorjaar begonnen scholen weer te boeken, zegt Bart Meijer, commercieel manager bij Diogenes Reizen, dat schoolreizen aanbiedt naar vrijwel alle landen binnen de EU. Voor dit najaar had Diogenes 15 tot 20 procent van het voor de coronacrisis gebruikelijke aantal reizen op de planning staan. ‘Dat loopt nu terug naar zo’n 10 procent’, aldus Meijer.

Labrys Reizen, dat voor de coronacrisis elk jaar ruim driehonderd schoolreizen organiseerde, zag de vraag voor dit najaar al halveren. Deze weken verwacht Geukemeijer dat nog eens 10 tot 20 procent van de scholen hun reisplannen zullen wijzigen. ‘Op zich denk ik dat men steeds meer went aan het reizen in coronatijd’, zegt Geukemeijer. ‘Maar ik kreeg donderdag nog een telefoontje van een school die in oktober zou gaan, maar de reis toch uitstelt.’