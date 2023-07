Groei vrouwenvoetbal zet door: een op de zeven KNVB-leden is vrouw

Het aandeel vrouwelijke KNVB-leden groeit elk jaar. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Langzaam maar zeker neemt het aandeel vrouwen in het amateurvoetbal toe. Hoewel er nog steeds veel meer mannen dan vrouwen ‘op voetbal zitten’ groeit het aandeel vrouwelijke KNVB-leden elk jaar. Inmiddels is 14 procent van de KNVB-leden vrouw, in 2010 was dat nog maar 10 procent. De laatste jaren is de groei vooral zichtbaar onder volwassen vrouwen. Steeds meer senioren voetballen in clubverband.

Wel is er een lichte daling van het aantal meisjes dat lid is van een voetbalclub. Tussen 2017 en 2022 ging het van 86 duizend naar 84 duizend. Vooral tijdens corona was de nieuwe instroom, zoals bij vele teamsporten, een stuk lager. Het aantal jongensleden van de KNVB daalde in dezelfde periode relatief sneller, van 475 duizend naar 415 duizend. Maar bij de volwassen vrouwen nam ondanks de pandemie het aantal amateurvoetballers alleen maar toe. In 2017 had de KNVB 69 duizend vrouwelijke leden van 18 jaar of ouder, in 2022 was dit met ruim een kwart gestegen naar 88 duizend.

Na een EK-winst in 2017 en zilver op het WK in 2019 is Oranje nu in Nieuw-Zeeland op jacht naar de wereldtitel. De eerste horde is genomen met de overwinning op Portugal. De successen van Oranje zullen de populariteit van voetbal onder vrouwen zeker hebben vergroot, maar ook de faciliteiten worden beter. Van de 2.856 Nederlandse voetbalverenigingen heeft 68 procent een of meerdere vrouwenteams. Tien jaar geleden was dit minder dan 60 procent.

Het Mulier Instituut stelde in 2017 vast dat voetbal door vrouwen de snelst groeiende tak van sport in Nederland was.