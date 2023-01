Groei maaltijdbezorging stagneert na enorme toename in coronajaren

Maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd halen bestellingen op bij een restaurant. De omzet van de maaltijdbezorgers daalde afgelopen jaar met 6 procent. Beeld ANP / ANP

Na vier jaar van ongekende groei zijn er in het afgelopen jaar minder maaltijden bezorgd. In beide coronajaren zagen maaltijdbezorgers een omzetgroei van rond de 40 procent. Het afgelopen jaar daalde de omzet met 6 procent. Toch was de omzet in 2022 veel hoger dan voor corona, die steeg van 785 miljoen euro in 2019 naar 1.451 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van Foodservice Instituut Nederland, een kennisplatform voor de voedselindustrie.

Midden-Oosterse gerechten zoals pita falafel, shakshuka, kofte en tabouleh groeiden in het afgelopen jaar het snelst in populariteit. Italiaans eten, en dan met name pizza, is nog steeds het meest geliefd. Op nummer twee stond in het afgelopen jaar de Amerikaanse keuken, vooral de cheeseburger werd vaak besteld. Daarmee verslaan de burgers sushi, dat stond in 2021 nog op de tweede plek. Dit blijkt uit cijfers van Thuisbezorgd, dat een groot deel van de online bezorgmarkt in handen heeft.

De kapsalon döner blijkt het populairste gerecht: in zeven van de twaalf provincies is dit het meest besteld. Flevoland kiest voor patat, Friesland voor een wokmaaltijd en in het westen is de pizza margherita het meest in trek.

Inmiddels is 1 op de 7 bestellingen vleesloos. Het aantal volledig veganistische bezorgmaaltijden groeide met ruim een kwart in de afgelopen twee jaar. Ook bij vleesverlaters zijn de pizza’s het populairst.

De meeste maaltijdbestellingen komen in Nederland tussen 5 en 7 uur ’s avonds binnen, in Spanje veel later, pas om een uur of 9. Binnen Nederland zijn er wel verschillen, inwoners van Groningen, Friesland en Zuid-Holland bestellen relatief vaak ’s nachts.