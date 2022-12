Grieperige Oranje-spelers: is het de airco, of toch de kleedkamer?

Frenkie de Jong (rechts), viert zijn doelpunt tegen Qatar. In de dagen voorafgaand aan de wedstrijd voelde de middenvelder zich grieperig en sliep hij slecht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Ik was verkouden en had last van een pijnlijke keel’, zei de Braziliaanse oud-Ajacied Antony eerder deze week. ‘Het kan niet anders dan dat dit een gevolg is van de manier waarop hier in de stadions de klimatologische omstandigheden wordt beïnvloed.’ Ook enkele spelers van het Nederlands elftal zouden ‘griepverschijnselen’ hebben, zei bondscoach Louis van Gaal vrijdag op een persconferentie. Door, jawel, de airconditioning die in Qatar zoemt in alle hotels en restaurants.

Maar hoogleraar klinische virologie Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum, die eerder aan een rapport meewerkte over corona en sportbeoefening, ziet dit vooral als geruchten. Mogelijk hebben de spelers last van de airco, zonder dat ze echt griep hebben. ‘Er is pas sprake van een virusinfectie als er een virus is aangetoond. En ik heb nog niet gehoord dat er een virus is gevonden, terwijl ze in Qatar wel degelijk de mogelijkheid hebben om die diagnose te stellen.’

Geïrriteerd gevoel

Airconditioning kan ook zonder ziektekiemen zorgen voor keelpijn, als de droge lucht de slijmvliezen uitdroogt. Het gevolg: een droog, geïrriteerd gevoel in keel en neus. Een ander mechanisme is dat de slijmvliezen in de neus door de uitdroging wat kunnen opzwellen, met als gevolg dat men meer door de keel gaat ademen, de keel verder opdroogt en geïrriteerder raakt. Geen virus te bekennen, en toch voelt de getroffene zich niet fit, verkouden en grieperig. ‘Airconditioningsziekte’, noemen experts dat fenomeen ook wel.

Aan de andere kant, zegt Kroes: een griepvirus kán natuurlijk wel. ‘Je hebt hier te maken met kleedkamers waar men gezamenlijk dicht op elkaar zit uit te hijgen. Welbekend is dat mensen onder zulke omstandigheden luchtwegvirussen aan elkaar kunnen overdragen.’ Teamsporters zoals rugbyspelers en voetballers lopen dan ook een flink verhoogd risico op allerlei luchtweginfecties, constateerden andere onderzoeken al eerder.

Langer zweven

In theorie kan de airconditioning het risico op virusoverdracht iets verhogen. ‘Sommige virussen hebben baat bij de droge, koele lucht van zo’n airco’, zegt hoogleraar klinische virologie Bert Niesters (UMC Groningen). Bovendien kunnen vochtdeeltjes met virussen erin, in droge lucht indrogen en daardoor langer blijven zweven, documenteerde Kroes al eerder over corona.

Dat is de viruskant, want ook het lichaam wordt mogelijk iets ontvankelijker voor griep- en verkoudheidsvirussen in koele, droge lucht. Doordat de slijmvliezen in keel en neus wat uitdrogen, kunnen ze eventuele virussen minder goed afvangen en wegwerken. En in de bloedbaan spannen haarvaatjes wat aan, waardoor afweercellen zich minder makkelijk door het lichaam kunnen verplaatsen. Maar, benadrukt Kroes: ‘Het is ook weer niet zo’n grote invloed dat je het een echte risicofactor kunt noemen.’

Eén voordeel: van airconditioningsziekte kan men gelukkig weer herstellen, als het lichaam na enkele dagen wat beter gewend raakt aan de nieuwe, drogere omstandigheden, denken experts. Mogelijk nog net op tijd voor de wedstrijd van zaterdag. Áls het tenminste niet echt een griepvirus is, dat rondspookt door de kelen van Oranje.