Griekspoor naar kwartfinale in Ahoy als eerste Nederlandse tennisser sinds 2018

Griekspoor benutte na 2 uur en 4 minuten zijn eerste wedstrijdpunt met een forehand, die Zverev te machtig was. De 26-jarige Griekspoor kreeg vervolgens een staande ovatie van het publiek in Ahoy. Nadat Zverev de eerste set met een break op 3-3 naar zich had toegetrokken, nam Griekspoor het initiatief over. Hij betrok het publiek erbij en nam in de tweede set een 3-0-voorsprong. Van 2-0 naar 3-0 maakte Griekspoor na een 0-30-stand vier punten op een rij, waarna hij de fans vroeg meer geluid te maken. Niet veel later vroeg Zverev een behandeling aan voor een nekblessure.

Griekspoor liet zich niet uit zijn ritme halen door die onderbreking en bleef gefocust. Op 3-3 in de derde set plaatste hij de beslissende break en hij liet Zverev niet meer terugkomen. Met agressief spel legde hij de voormalig finalist op de US Open zijn wil op.

Voor Griekspoor was het al de derde zege in Ahoy op een top 20-speler. In 2018 was hij te sterk voor de Zwitser Stan Wawrinka en een jaar voor Karen Chatsjanov uit Rusland.

Zverev's hoogste positie was nummer 2 van de wereld, maar hij kwam een groot deel van vorig jaar niet in actie door een enkelblessure. Hij liep die blessure op in de halve eindstrijd van Roland Garros tegen Rafael Nadal.

In aanloop naar het duel met Zverev klaagde Griekspoor over pijn in zijn enkel. Hij gaf dinsdag te kennen dat hij zich zou hebben afgemeld voor ieder ander toernooi dan Rotterdam. Aanvankelijk was hij ook van plan het toernooi over te slaan omdat hij de voorkeur wilde geven aan een reeks graveltoernooien in Zuid-Amerika. Van die plannen besloot hij af te zien na zijn toernooizege in het Indiase Pune.

Een maand geleden versloeg Griekspoor nog Botic van de Zandschulp, de Nederlandse nummer 1, op de Australian Open. Van de Zandschulp plaatste zich in Rotterdam voor de tweede ronde van ABN AMRO Open door de Franse Quentin Halys in drie sets te verslaan: 5-7 6-4 7-6 (4).

Vrijdag neemt Griekspoor het in Ahoy bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen de Deen Holger Rune en Gijs Brouwer. Die twee treffen elkaar donderdagavond. Van de Zandschulp treft donderdagmiddag de Rus Daniil Medvedev, de nummer 11 van de wereld.