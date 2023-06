Griekse premier wijst verantwoordelijkheid voor ramp met migrantenboot af en valt politieke rivaal aan

De Grieken gaan op 25 juni naar de stembus voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen, waarbij Mitsotakis hoopt een tweede termijn als premier veilig te stellen. Zijn centrumrechtse partij Nea Demokratia ligt in de peilingen ruim voor op de linkse rivaal Syriza van oud-premier Alexis Tsipras. Beeld AFP

Bij de ramp met de migrantenboot, die woensdag voor de kust van het schiereiland Peloponnesos zonk, zijn 104 mensen gered. 78 lichamen zijn gevonden, maar vermoedelijk zaten er maar liefst 750 mensen aan boord en zijn de overige passagiers eveneens verdronken. Dat maakt het de dodelijkste bootramp op de Middellandse Zee sinds 2015. De Griekse kustwacht had de overvolle boot al sinds dinsdag in zicht, maar greep niet in omdat de boot door wilde varen naar Italië en alle hulp afsloeg. Critici verwijten de kustwacht dat ze haar verantwoordelijkheid niet heeft genomen.

Maar tijdens een campagnebijeenkomst in Sparta riep Mitsotakis de critici op om hun woede te richten op de mensensmokkelaars, die hij ‘menselijk uitschot’ noemde. De Grieken gaan op 25 juni naar de stembus voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen, waarbij Mitsotakis hoopt een tweede termijn als premier veilig te stellen. Zijn centrumrechtse partij Nea Demokratia ligt in de peilingen ruim voor op de linkse rivaal Syriza van oud-premier Alexis Tsipras.

Tsipras sprak donderdag met de overlevenden van de bootramp in de havenstad Kalamáta, waar ze werden opgevangen. Hij beweerde daarna dat ze wel degelijk om hulp hadden geroepen, en bekritiseerde het Europese migratiebeleid, dat de Middellandse Zee volgens hem ‘in een waterig graf heeft veranderd’.

Mitsotakis noemde het ‘oneerlijk van mensen die zogenaamd solidair zijn om te insinueren dat de kustwacht haar werk niet heeft gedaan’. ‘Die mensen trotseren daar de golven om mensenlevens de redden en onze grenzen te bewaken.’

Delen van het verhoor van de kapitein van het reddingsschip werden zaterdag gepubliceerd in Griekse media. Daarin herhaalde hij dat de migranten hulp afwezen omdat ze naar Italië wilden, en beweert hij dat ze zelfs een touw losmaakten dat de kustwacht aan de boeg van de vissersboot had bevestigd. Maar de Duitse omroep WDR meldt op basis van tien opvarenden dat de kustwacht meermaals probeerde de boot naar Italiaanse wateren te slepen, wat neer zou komen op een pushback.

Griekse autoriteiten doen onderzoek naar de verantwoordelijken voor de bootramp en de criminele netwerken daarachter, en krijgen daarbij hulp van Europol. Donderdag werden al negen Egyptenaren aangehouden die de bemanning zouden zijn geweest van de boot.

Mitsotakis herinnerde zijn publiek er ook aan dat het migratiebeleid van Syriza tijdens de regeerperiode van die partij (2015-2019) niet onomstreden was. Hij verwees specifiek naar Moria, het kamp op Lesbos dat in 2015 werd geopend onder een regering van Nea Demokratia, maar onder Syriza compleet uit zijn voegen groeide. Het kamp was ingericht op 3.000 bewoners, maar in 2020, toen het afbrandde, woonden er vermoedelijk zo’n 20 duizend. Mitsotakis: ‘Degenen die zich vandaag voordoen als de zogenaamde authentieke humanisten zijn degenen die detentiekampen zoals Moria hebben laten bestaan.’

Het migratiebeleid van Syriza ‘opende de deur voor miljoenen mensen’, aldus Mitsotakis. Hij beloofde zijn publiek om het ‘eerlijke en strikte’ migratiebeleid van zijn regering, gericht op grensbewaking, door te zetten. ‘Een beleid dat ertoe leidde dat illegale oversteken met 90 procent afnamen’, hield hij zijn publiek voor. ‘Europa erkent dit beleid als het juiste. Want als we Europa’s grenzen verwaarlozen en iedereen toelaten, dan zal het aantal mensen dat de Middellandse Zee wil oversteken exponentieel stijgen en daarmee ook de kans op tragische schipbreuken.’