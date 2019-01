Griekse premier Tsipras overleeft ternauwernood vertrouwensstemming

De Griekse premier Alexis Tsipras overleefde woensdag een vertrouwensstemming in het parlement, enkele dagen nadat de regeringscoalitie uiteen viel. De Griekse partijen konden het niet eens worden over de naamsverandering van Macedonië. 151 van in totaal 300 parlementsleden vinden dat Tsipras mag aanblijven tot het einde van zijn termijn in oktober.