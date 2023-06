Griekse oud-premier Alexis Tsipras treedt na verkiezingsnederlaag af als leider van linkse partij Syriza

Alexis Tsipras donderdag in Athene, na afloop van de persconferentie waarop hij zijn aftreden bekendmaakte. Beeld Orestis Panagiotou / EPA

‘Er is behoefte aan een nieuwe golf in Syriza’, concludeerde Tsipras (48) donderdag in zijn afscheidsverklaring. Bij de verkiezingen van afgelopen zondag bleef het linkse Syriza steken op minder dan 18 procent van de stemmen, terwijl rechtse rivaal Nea Dimokratia ruim 40 procent van de stemmen haalde.

Vier jaar geleden verloor Syriza de verkiezingen ook, maar toen koos 30 procent van de stemmende Grieken nog voor de partij. In de eerste verkiezingsronde van dit jaar, op 21 mei, haalde de linkse partij circa 20 procent. De dalende lijn zette ook de afgelopen maand dus nog met twee procentpunten door.

Het is een uitermate pijnlijke trend voor Grieks links, zeker nu er drie uiterst rechtse partijen tot het parlement toetreden. Ook bleven er nog nooit zo veel Grieken thuis als tijdens de verkiezingen van zondag. De opkomst bleef steken op 52,8 procent, het laagste percentage ooit.

Tsipras’ redenen om op te stappen stapelden zich dus steeds hoger op. Hij verlaat het Griekse politieke toneel na een carrière van vijftien jaar; Tsipras was pas 33 toen hij in 2008 voor het eerst partijleider werd van een voorloper van Syriza. Het hoogtepunt van zijn loopbaan zou later volgen, in 2015. De hoop die kiezers toen op hem vestigden, door hem met 149 van de 300 parlementszetels premier van Griekenland te maken, wist hij nooit in te lossen.

Financiële crisis

Tsipras won de verkiezingen in januari 2015, midden in de financiële crisis, door zich fel tegen door Europa opgelegde bezuinigingen te verzetten. De destijds 40-jarige politicus werd door zijn strijdbaarheid tegenover de EU in korte tijd razend populair. Maar in de vier jaar daarna bleek zijn opstelling niet houdbaar. Tsipras zou als premier uiteindelijk juist een heel streng bezuinigingsbeleid uitvoeren, onder druk van onder meer Duitsland en Nederland.

De draai werd een splijtzwam binnen de linkse partij. Verschillende prominenten vertrokken uit onvrede. De bekendste van hen was oud-minister van Financiën Yanis Varoufakis, die later zijn eigen linkse partij oprichtte. De beweging van Varoufakis, MeRA25, haalde bij de verkiezingen van zondag geen zetel.

Er waait een rechtse wind in Griekenland, weet ook Tsipras. Na de tweede klinkende overwinning op rij van rechts is het tijd voor een nieuw tijdperk, zo verklaarde hij in zijn televisietoespraak vanuit Athene. ‘Het negatieve resultaat kan en moet het begin worden van die nieuwe cyclus.’ Ook blikte de oud-premier terug op zijn politieke carrière: ‘Het was een moeilijke reis met compromissen, met ingewikkelde beslissingen, blessures, slijtage, maar wel een reis die een stempel op de geschiedenis heeft gedrukt.’