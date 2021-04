Griekse misdaadjournalist doodgeschoten op klaarlichte dag

Politie in de straat waar de Griekse journalist Giorgos Karaivaz werd doodgeschoten. Beeld AFP

Karaivaz was een van de meest prominente misdaadjournalisten van Griekenland. Hij had tientallen jaren ervaring in de televisie- en krantenjournalistiek. Op de commerciële zender Star TV deed hij vrijwel dagelijks verslag van politiezaken en rechtszaken. Ook richtte hij het nieuwsblog Bloko.gr op, waarop hij over misdaad schreef. ‘Iemand heeft ervoor gekozen hem het zwijgen op te leggen’, schrijven twee collega’s op het blog, ‘en hem met kogels te weerhouden van het schrijven’. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de moord en zijn werk.

De Griekse journalistenvakbond POESI is ‘kapot’ van de moord op Karaivaz en eist onmiddellijke opheldering. ‘Kogels die een journalist treffen, raken het hart van de democratie zelf’, schrijft de vakbond.

Mogelijk is dit de eerste gerichte aanslag op een journalist in Europa sinds de moord op de Slowaakse journalist Ján Kuciak en diens vriendin in 2018. Het jaar daarvoor werd Europa opgeschrikt door een bomaanslag op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia. Kuciak en Galizia deden onderzoek naar corruptie. In 2018 werd ook de Bulgaarse journalist Viktoria Marinova gedood, maar er was geen verband tussen de moord en haar werk.

Geplande moordaanslag

De aanslag heeft alle kenmerken van een executie, blijkt uit de verklaringen van ooggetuigen. Ook de politie gaat in het voorlopige onderzoek uit van een zorgvuldig geplande moordaanslag. Het moordwapen was waarschijnlijk een pistool met een geluiddemper. Op straat zijn tussen de 17 en 20 lege kogelhulzen gevonden. Karaivaz is naar verluid zes keer geraakt. Nadat hij was neergeschoten, stapte een van de daders van de motorfiets om het slachtoffer nog een keer van dichtbij te raken. Langs een snelweg is een achtergelaten motorfiets aangetroffen die overeenkomt met de beschrijving van getuigen.

Intimidatie en geweld tegen journalisten komt vaker voor in Griekenland, in de vorm van brandbommen en vandalisme bij redacties. Moordaanslagen zijn zeldzaam. Vorig jaar juli werd de eigenaar van een tabloid van dichtbij neergeschoten maar overleefde dat. In 2010 werd een onderzoeksjournalist gedood door de extreemlinkse terreurgroepering Sechta Epanastaton (Sekte der Revolutionairen). Volgens zijn werkgever Star TV ontving Karaivaz geen doodsbedreigingen en was er geen directe aanleiding om aan te nemen dat de journalist gevaar liep.