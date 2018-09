Griekse journalisten vrij na aanval op minister wegens gesjoemel met EU-geld

De drie Griekse journalisten die zaterdag waren gearresteerd wegens kritiek op de regering, zijn zondag weer vrijgelaten. Media en oppositie in Griekenland spraken dit weekeind schande over de ongekend harde aanval op de persvrijheid in het land.

‘De democratie staat op het spel als politieke machtshebbers denken dat ze journalisten opzij kunnen schuiven die ze niet bevallen. Het is een schande voor allen die dit tolereren’, zei Panayiotis Lampsias, hoofdredacteur van de Griekse krant Fileleftheros bij zijn vrijlating zondag.

De hoofdredacteur, directeur en uitgever van Fileleftheros werden zaterdag gearresteerd nadat minister Panos Kammenos van Defensie een klacht had ingediend over een artikel dat vrijdag was verschenen. In het artikel werd gesteld dat er gesjoemeld was met Europees geld dat bedoeld was om de leefomstandigheden te verbeteren voor vluchtelingen in het overvolle kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Het geld, waarvoor minister Kammenos verantwoordelijk is, zou volgens de journalisten in handen zijn gevallen van bevriende zakenmensen.

De journalisten werden zaterdag naar het hoofdbureau van de politie in Athene gebracht, waar zij de nacht hebben moeten doorbrengen. Het openbaar ministerie heeft zondag een officieel onderzoek ingesteld naar de affaire en de journalisten vrijgelaten. De oppositie heeft het optreden van de linkse Syriza-regering van premier Alexis Tsipras sterk veroordeeld.

Arrogantie en autoritair gedrag

De belangrijkste oppositiepartij, het conservatieve Nieuwe Democratie, beschuldigde de regering van ‘weer een ander vertoon van arrogantie en autoritair gedrag’ en riep om een einde van ‘het criminaliseren van het politieke leven’. Nieuwe Democratie beschuldigt de minister van diefstal en zegt dat de ‘enige echte misstand’ het gesjoemel met de Europese fondsen is. ‘Of hij het leuk vindt of niet, Kammenos zal verantwoordelijk worden gehouden voor de nationale schande die Moria (het opvangkamp op Lesbos, red.) vormt.’

Ook de vakbond voor journalisten sprak zich hard uit over de arrestatie. ‘Als iemand gelooft dat een artikel iemand persoonlijk beschadigt of dat het incorrect is, dan kan gevraagd worden om een opiniestuk te plaatsen zodat zijn/haar eer en reputatie kunnen worden hersteld.’

In de Griekse krant Kathimerini werd de bekende links-activistische componist Mikis Theodorakis geciteerd: ‘Het muilkorven van de pers is altijd het begin geweest van duistere ontwikkelingen’.

Ontruiming kampen Lesbos

De Griekse autoriteiten hebben de afgelopen dagen overigens een begin gemaakt met de ontruiming van het vluchtelingenkamp Moria in Lesbos. Voor het eind van de maand moeten 2.000 migranten naar het vaste land zijn overgebracht. In het kamp, dat plaats biedt aan hooguit 3.000 migranten, zitten inmiddels 9.000 mensen. Hulporganisaties luiden al tijden de noodklok over de humanitaire situatie in het kamp. De sanitaire voorzieningen zijn erbarmelijk, er vinden dagelijks vechtpartijen plaats, mensen staan uren in de rij voor karige maaltijden en velen lijden aan ernstig psychische klachten met als gevolg veel zelfmoordpogingen en verslavingsproblematiek.

De vluchtelingen uit vooral Syrië, Irak en Afghanistan zijn op de Griekse eilanden gestrand nadat de EU in 2016 een deal met Turkije sloot om migranten tegen te houden. Sindsdien mogen migranten niet meer doorreizen naar het vasteland omdat ze volgens afspraak zouden worden teruggestuurd naar Turkije. Hiervan bleek in de praktijk niets terecht te komen omdat migranten juridische gronden hebben om bezwaar te maken tegen hun uitzetting. Omdat ook nog steeds nieuwe vluchtelingen vanuit Turkije aankomen op de Griekse eilanden, zijn deze nu overbelast geraakt.