Griekse families klagen de overheid aan na verwoestende natuurbranden

'Mensen zijn zonder reden overleden'

Waar was de overheid toen tientallen Griekse burgers verkoolden in de vuurzee? Na de allesverwoestende bosbranden in Griekenland vragen overlevenden zich af hoe het zo gruwelijk uit de hand kon lopen.

Rouwen en de schade opnemen

Het in as gelegde leven in Mati gaat verder. Fotograaf Joris van Gennip legde de nasleep van de branden vast.