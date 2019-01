Griekse coalitie valt uiteen om naamsverandering Macedonië, premier wacht vertrouwensstemming in parlement

De partijleider van de Onafhankelijke Grieken, de rechtse en enige coalitiepartner van premier Alexis Tsipras, is fel tegenstander van de gesloten overeenkomst met de noorderbuur en stapte zondag op. Tsipras wacht deze week een vertrouwensstemming in het parlement om aan te kunnen blijven.

De kwestie bereikte een hoogtepunt nadat genoeg Macedonische parlementsleden vrijdag, zoals werd verwacht, definitief akkoord waren gegaan om voortaan als Noord-Macedoniërs door het leven te gaan. Het Griekse parlement moet nog officieel instemmen, maar werd zaterdag tijdens een persconferentie van de Macedonische premier Zoran Zaev alvast aangemoedigd ook voor te stemmen.

Griekenland eist sinds de val van Joegoslavië een aanpassing van de landsnaam, omdat het zelf een regio heeft die Macedonië heet. ‘Noord-Macedonië’ werd het compromis. De nieuwe naam maakt de weg vrij voor toetreding tot de Navo en de Europese Unie, lidmaatschappen die Griekenland tegenhoudt met veto’s zolang de naam niet is aangepast.

Onafhankelijke Grieken-leider Panos Kammenos heeft altijd luidkeels kenbaar gemaakt dat ook een nieuwe naam met daarin het woord ‘Macedonië’ voor hem onacceptabel is. Met het neerleggen van zijn post als minister van Defensie, en een mogelijk vertrek van zes van zijn partijgenoten, is premier Tsipras van Syriza zijn broze meerderheid van 151 uit 300 parlementszetels kwijt.

Partijleider van het rechtse Onafhankelijk Griekenland Panos Kammenos nadat hij zijn ontslag heeft ingediend bij de Griekse premier Alexis Tsipras. Beeld EPA

Vertrouwensstemming

Kammenos zegde al toe Tsipras’ regering niet te zullen steunen bij de vertrouwensstemming, die naar verwachting woensdag zal plaatsvinden in het Griekse parlement. Uit Tsipras’ reactie zondag klinkt dat hij verwacht dat zijn regering kan aanblijven door steun van andere parlementsleden. ‘Ik heb besloten en de president van het parlement laten weten dat we, conform de grondwet, direct het proces in gang zetten om het vertrouwen in mijn regering te vernieuwen’, noteerden de internationale persbureaus uit de mond van de ‘zelfverzekerde’ Griekse premier.

Met zijn inspanningen de naamsverandering erdoorheen te krijgen in ruil voor steun bij internationale lidmaatschappen, heeft Tsipras de transatlantische bondgenoten wederom een dienst bewezen. Onder zware druk ging de in 2015 aangetreden Tsipras akkoord met een drastisch reddings- en bezuinigingsprogramma om het bankroet van zijn land te voorkomen. Vorig jaar eindigde het hulppakket voor Griekenland.

Grieken tegen compromis

Tsipras maakt ook vijanden met zijn oplossing voor de Macedonië-kwestie. Rusland moet niets hebben van de westerse toenadering op de Balkan, die het compromis over de naam mogelijk maakt. En net als de opgestapte Kammenos is een grote meerderheid van de Grieken tegen het compromis over de naam, omdat het woord Macedonië er nog altijd in voorkomt. Maar wat ze in Macedonië kunnen, denkt Tsipras ook voor elkaar te kunnen krijgen. Na een door tegenstanders van de nieuwe naam geboycot referendum, wist de Macedonische premier Zaev met succes de benodigde acht oppositieleden in het parlement te overtuigen vóór te stemmen. Tsipras staat voor eenzelfde opgave en zegt ook die stemming met vertrouwen tegemoet te zien.