Grieks-orthodoxe priester neergeschoten in Lyon, dader voortvluchtig

De politie doet onderzoek bij de kerk waar de Grieks-orthodoxe priester zaterdag werd neergeschoten. Beeld AP

Het Franse Openbaar Ministerie zegt vooralsnog enkel poging tot moord te onderzoeken. Alle opties liggen op tafel, en er is nauw contact met de anti-terreurafdeling, maar het is niet zeker of dit een terreuraanval was. Het kan ook een persoonlijke afrekening zijn, melden Franse media: de priester zou in het verleden ruzie hebben gehad met een man die hem toen aanviel. Ook de burgemeester van Lyon, Grégory Doucet, zegt dat er nog niets bekend is over het motief. ‘Laten we voorzichtig zijn’, twittert hij.

🔴En direct #Lyon7

Actuellement sur place avec @MohamedChihi007.

Mes premières pensées vont à la victime, très grièvement blessée. Le mobile est inconnu, le suspect est en fuite. Une enquête est en cours, restons prudents. pic.twitter.com/bsCoTpePYg — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) 31 oktober 2020

De afgelopen tijd is Frankrijk meerdere keren opgeschrikt door terreuraanslagen. Twee weken geleden werd de leraar Samuel Paty onthoofd nadat hij spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien aan zijn leerlingen, en afgelopen donderdag zijn er drie mensen vermoord bij de kathedraal in Nice. Tijdens een huiszoeking werden vrijdagavond een 33-jarige en een 35-jarige man gearresteerd die mogelijk zijn betrokken bij deze laatste aanslag. Naast de dader, die nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt, zitten nu drie mensen vast in verband met de aanval in Nice.

Bloemen ope trap van de Notre-Dame de l'Assomption in Nice Beeld AFP

Vrijdagavond deed de politie in Nice een huiszoeking bij een 33-jarige man die vermoedelijk de avond voor de aanslag met de dader in contact is geweest. In zijn woning werd ook een 35-jarige man aangetroffen, die eveneens is opgepakt. ‘We proberen opheldering te krijgen over zijn rol in het geheel’, zei een anonieme politiebron tegen persbureau AFP.

Donderdagavond arresteerde de politie al een 47-jarige man. Op beelden van een surveillancecamera zou te zien zijn dat hij de avond voor de terreuraanval met de dader heeft gesproken. Mogelijk heeft hij hem ook aan een telefoon geholpen.

Er is ook een verdachte opgepakt die een foto van één van de vermoorde slachtoffers, een vrouwelijke kerkganger wiens keel was doorgesneden, zou hebben verspreid op het internet. Voor zover bekend wordt hij niet verdacht van betrokkenheid bij de aanslag.

De aanslagpleger is een 21-jarige Tunesiër, Brahim A. Hij kwam op 20 september via Lampedusa Europa binnen, en wist op 9 oktober per boot de stad Bari op het Italiaanse vasteland te bereiken. De Franse justitie vermoedt dat hij slechts twee dagen in Frankrijk verbleef toen hij de aanslag in Nice pleegde.