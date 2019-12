Griekenland woedend over deal tussen Turkije en Libië over maritieme rechten op Middellandse Zee

Een Turks schip boort naar gas in de oostelijke Middellandse Zee. Beeld AP

Griekenland en Cyprus zijn woedend, want de nieuwe maritieme grens loopt dwars door een gebied dat door deze twee landen wordt opgeëist. Het scheert bovendien langs het Griekse eiland Kreta, en kan plannen voor een gasleiding naar Europa in gevaar brengen. Ook Egypte heeft bezwaar gemaakt, en zegt dat de overeenkomst in strijd is met internationale wetten.

Athene heeft de Libische ambassadeur al naar huis gestuurd, maar Ankara geeft geen krimp. Het stuk zee waar het om gaat wordt in Turkije liefdevol ‘het blauwe moederland’ genoemd, en één van de grootste Turkse kranten, Hurriyet, schreef dat de overeenkomst een ‘belangrijke wettelijke basis’ verschaft voor toekomstige Turkse ondernemingen.

‘Verbazingwekkend’

De deal werd twee weken geleden gesloten, en is afgelopen donderdag aangenomen door het Turkse parlement. De Europese Unie noemt de situatie ‘zorgwekkend’, maar wil zich nog niet over de kwestie uitspreken voor deze goed te hebben bestudeerd. Enkele Europese landen, waaronder Nederland, hebben al wel gezegd Griekenland te steunen. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg noemde het ‘verbazingwekkend’ hoe twee landen ‘de Middellandse Zee onderling hebben verdeeld’.

Turkije en Cyprus leven al decennia op voet van oorlog met elkaar en twisten bovendien over de rechten op de gasvoorraden die zich rond het eiland bevinden. Volgens de Verenigde Naties heeft een land recht om naar gas te boren in een gebied tot 200 zeemijl van zijn kust. Als meerdere landen daar aanspraak op kunnen maken, moeten zij samen tot een overeenkomst komen. Maar Turkije heeft deze conventie niet geratificeerd, en stelt dat eilandstaten alleen exploitatierechten hebben binnen hun eigen territoriale wateren – tot 12 zeemijl buiten de kust.