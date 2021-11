Griekenland voert vaccinatieplicht in voor 60-plussers

Mobiele vaccinatie op straat in Thessaloniki, 26 november. De vaccinatiegraad ligt in Griekenland laag, met 63 procent van de bevolking. Beeld AFP

‘Een daad van rechtvaardigheid’, noemt premier Kyriakos Mitsotakis de maatregel, terwijl Griekenland door een zware nieuwe coronagolf gaat. De sterftecijfers bereiken hetzelfde niveau als vorige winter en alle niet-acute operaties zijn uitgesteld, omdat de intensivecareafdelingen vol liggen met covidpatiënten.

Onder die omstandigheden besloot de regering over te gaan tot een vaccinatieplicht, die in Europa tot nu toe alleen Oostenrijk eerder aankondigde. De plicht gaat half januari in en geldt vooralsnog alleen voor mensen boven de 60 jaar.

Wie op 16 januari nog geen vaccinatieafspraak heeft staan, betaalt 100 euro per maand aan een speciaal fonds, opgericht ter ondersteuning van de ziekenhuizen. De betaling moet volgens het plan automatisch gaan verlopen, via een afschrijving door de Griekse belastingautoriteit.

‘Het is geen straf, maar bescherming’, verklaarde Mitsotakis tegenover Griekse media. ‘Ik zou het een gezondheidsbijdrage noemen.’ In Griekenland ligt de vaccinatiegraad met 63 procent van de bevolking relatief laag. Naar schatting zijn er ruim een half miljoen 60-plussers die nog geen vaccin hebben gehad en dus door de maatregel worden getroffen.

Scepsis

In Griekenland bestaat grote scepsis tegenover vaccinatie op de politieke flanken, in extreem-rechtse en extreem-linkse groepen. Ook de orthodoxe kerk is niet bepaald een aanjager van vaccinatie, die door veel priesters afgeraden wordt. Zij hebben met name onder Griekse ouderen nog veel gezag.

Met de feestdagen in zicht, nu al overvolle ziekenhuizen en het nieuws over de mogelijk extra besmettelijke en gevaarlijke omikron-variant, rechtvaardigt Mitsotakis zijn harde ingrijpen.

Naast de vaccinatieplicht kondigde hij gratis zelftests voor alle Grieken aan in de week van 6 december en in die van 3 januari, in een poging de schade van Kerst en Oud en Nieuw te beperken.

De boostercampagne is in Griekenland inmiddels al flink op stoom, maar dat lijkt niet genoeg te helpen om de Griekse winter te redden. Van de gevaccineerden heeft de helft, zo'n 3,2 miljoen mensen, nu ook een derde prik gehad.

Ongeveer eenderde van de totale bevolking is dus drie keer geprikt. De andere helft van de gevaccineerden heeft zich nog niet aangemeld voor de booster, die voor 60-plussers ook verplicht wordt. Het overgebleven deel van de Grieken wilde tot nu toe helemaal geen vaccinatie.

Voor de 60-minners geldt weliswaar geen verplichting, maar Griekenland voert vanaf december wel een 2G-beleid (gevaccineerd of genezen) op veel openbare plekken in, zoals bioscopen, musea en restaurants. Op de meeste werkplekken blijft een negatieve test vooralsnog volstaan, behalve in de zorg: daar bestaat al langer een vaccinatieplicht voor medewerkers.