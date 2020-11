Griekenland vervolgt Afghaan voor verdrinkingsdood zoon (6) na kapseizen opblaasbootje

Een groep migranten stapt in aan de Turkse kust op een opblaasboot waarmee ze willen oversteken naar Griekenland. Beeld Getty

Het is de eerste keer dat een bootmigrant in Griekenland wordt aangeklaagd voor een dergelijk ongeval, ook al stierven er de afgelopen zes jaar ruim tweeduizend migranten tijdens hun reis naar Griekenland. Dat de zaak juist nu wordt aangespannen, betekent volgens een aantal mensenrechtenorganisaties vooral dat de Griekse regering er een nieuw middel in ziet om asielzoekers te ontmoedigen de oversteek naar Europa te maken. De 25-jarige vader riskeert een gevangenisstraf van tien jaar.

Gekapseisd opblaasbootje

De vader en zoon zaten in de nacht van 7 op 8 november in een opblaasbootje waarmee in totaal 25 migranten naar Samos probeerden te varen. Ergens halverwege zee zou de boot zijn gekapseisd. Het lukte de meeste migranten om Samos zwemmend te bereiken, maar het 6-jarige jongetje verdronk. Zijn lichaam werd zondagochtend levenloos aangetroffen nabij het strand.

De vader zit sindsdien in quarantaine op het eiland, waardoor hij de begrafenis van zijn zoon nog niet heeft kunnen organiseren. Volgens zijn advocaat Dimitris Choulis heeft hij er alles aan gedaan om zijn zoon te redden. Gelijk bij aankomst op het eiland is hij hulp gaan zoeken, maar het duurde vervolgens uren voordat de kustwacht daadwerkelijk in actie kwam. De kustwacht zelf spreekt dat tegen en zegt midden in de nacht al te zijn uitgevaren, maar simpelweg niemand in het water te hebben gevonden.

‘Mijn grootste bezwaar in deze zaak is overigens niet die vertraging’, aldus advocaat Choulis tegen radiozender The World. ‘Het gaat mij vooral om de aard van de aanklacht. Hij lijkt vooral te dienen als afschrikmiddel voor toekomstige asielzoekers die een overtocht naar Griekenland overwegen. Hiermee zegt Griekenland in feite dat voortaan iedere bootmigrant risico loopt op vervolging, omdat de enige manier om dit eiland te bereiken nu eenmaal via zee is.’

Ontmoedigingspolitiek

Griekenland probeert de vluchtelingenstroom vanuit Turkije al langer in te dammen via een ontmoedigingsbeleid. Zo zijn de abominabele omstandigheden in opvangkampen op eilanden als Lesbos mede bedoeld om migranten af te schrikken. Een jaar geleden nam de nieuwe rechtse regering bovendien een veel strengere asielwet aan waarvan eenzelfde afschrikkende werking uit moest gaan. Sindsdien is het bijvoorbeeld mogelijk asielzoekers tot wel 18 maanden op te sluiten zonder al te veel tussenkomst van rechters.

Ook komen zijn er de laatste maanden steeds meer meldingen van zogenoemde illegale pushbacks – het door de Griekse kustwacht terugduwen van bootjes met vluchtelingen op zee, richting Turkije. Griekenland ontkent die praktijk, maar een Syrische migrant spande deze week nog een zaak aan bij de VN-mensenrechtenraad, omdat hij illegaal Griekenland zou zijn uitgezet. De man, op het moment van uitzetting in het bezit van een Duitse verblijfsvergunning, was teruggekeerd naar Griekenland om zijn 11-jarige broer te zoeken, die net in Griekenland was gearriveerd. Bij een controle zou hij echter zijn opgepakt, van zijn papieren gestript en op een bootje richting Turkije te zijn gedeporteerd.