Griekenland na acht jaar eindelijk verlost van het financiële infuus

Na acht jaar crisis, bezuinigingen, protesten en nog meer bezuinigingen is Griekenland maandag losgekoppeld van het financiële infuus. Nu de laatste noodlening is overgemaakt, komt op papier een eind aan de schuldencrisis die bijna de ondergang van de euro en de eurozone had ingeluid.

De Griekse minister-president Alexis Tsipras zal volgende de meeste economen nog jarenlang moeten bezuinigen om zijn land weer enigszins financieel gezond te maken. Foto AFP

Formeel eindigt het steunprogramma pas op 20 augustus, maar maandag kreeg Athene de laatste 15 miljard euro.

Duits parlement lag dwars

Eigenlijk werd dat geld al een aantal weken geleden in Griekenland verwacht – in juni keurden de eurolanden het laatste pakket van Griekse economische hervormingen al goed – maar de overboeking werd geblokkeerd door het Duitse parlement. Een meerderheid vond het onacceptabel dat de Grieken, in ruil voor de laatste lening, weigerden een extra belastingverhoging door te voeren op Griekse eilanden die ook al kampen met de migratiecrisis. Afgelopen woensdag echter gingen de Duitsers alsnog akkoord.

Dat betekent dat Griekenland na acht jaar van crisis en bezuinigingen eindelijk van het financiële infuus wordt afgehaald – een moment dat voor veel Grieken niet vroeg genoeg kon komen. Zij willen voor eens en voor altijd een einde maken aan die periode waarin hun land om een faillissement te vermijden aangewezen was op ruim 250 miljard euro aan noodleningen van de Eurogroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar in ruil daarvoor hard moest bezuinigen.

Rellen, protesten, referenda en stakingen

Het was een periode waarin de Griekse economie met een kwart kromp, de koopkracht bijna halveerde, de belastingen spectaculair stegen en de pensioenen keer op keer werden gekort. Een periode waarin de werkloosheid een recordhoogte bereikte (een op de vijf Grieken is werkloos, onder de jongeren zelfs een op de twee), waarin tienduizenden ambtenaren werden wegbezuinigd en de rest het met 30 procent minder salaris moest doen, waarin staatsbedrijven werden verkocht en waarin politieke aardverschuivingen hand in hand gingen met rellen, protesten, referenda en stakingen.

Ondanks die harde bezuinigingen concludeerde het IMF een week geleden dat de situatie nog altijd uiterst somber is. Vooral de enorme Griekse staatsschuld van ruim 180 procent van het bruto binnenlands product is op de lange termijn onhoudbaar, aldus een rapport.

Onzekere vooruitzichten

Afgelopen juni sloten de eurolanden weliswaar een akkoord over die schuld – de afscheidslening die deze week is overgemaakt, werd toen verhoogd van 11,7 naar 15 miljard euro en Griekenland kreeg bovendien tien jaar extra tijd om een reeks oudere leningen af te betalen – maar die maatregelen zijn volgens het IMF onvoldoende. ‘De schuldverlichting die onlangs met de Europese partners in Griekenland is overeengekomen, heeft de houdbaarheid van de schuld op de middellange termijn aanzienlijk verbeterd, maar de vooruitzichten op langere termijn blijven onzeker’, volgens het rapport.

Ook de Griekse premier Alexis Tsipras zei recentelijk dat Griekenland niet als bij toverslag zal veranderen in een rijk en welvarend land op het moment dat het wordt losgekoppeld van het Europese infuus. ‘Als je een patiënt van de intensive care haalt, laat je hem niet meteen een sprintje trekken’, zei hij tegen een groep Griekse ondernemers.

Voorzichtige groei

Tsipras zal het de komende maanden lastig krijgen. Hoewel de Griekse economie vorig jaar voor het eerst in lange tijd voorzichtige groeicijfers vertoonde, zal hij volgens de meeste economen nog jarenlang moeten bezuinigen om zijn land weer enigszins gezond te maken. Dat ligt politiek alleen zeer gevoelig. Volgend jaar vinden verkiezingen plaats in Griekenland. Die zullen waarschijnlijk gewonnen worden door de partij die de grootste gouden bergen belooft.