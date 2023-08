Griekenland houdt zijn hart vast: grootste natuurbrand dit jaar in Europa wordt waarschijnlijk nóg groter

Hevige brand op de berg Parnitha, ten noorden van Athene. Beeld REUTERS

De brand die woedt in en rondom Dadia, een nationaal park nabij de grens met Turkije, is na negen dagen nog niet onder controle. Afgelopen week werden hier de verkoolde lichamen van achttien migranten gevonden, onder wie twee kinderen. Ongeveer 77 duizend hectare is al in de as gelegd. De Griekse brandweer probeert het vuur met hulp van collega’s uit andere Europese landen te blussen, maar ondanks de inzet van bijna driehonderd brandweerlieden is dat tot dusver niet gelukt.

Sterker nog: de Griekse autoriteiten vrezen dat de brand zich de komende dagen uitbreidt. Volgens de plaatsvervangend gouverneur van de regio verandert de wind maandag van richting, waardoor het vuur zich mogelijk verder zal verspreiden. ‘De dreiging neemt toe’, aldus de gouverneur tegen de Griekse omroep ERT. ‘We weten niet of het mogelijk is om de opmars van het vuurfront te stoppen.’

Ook elders in Griekenland staat de natuur in brand. Ten noorden van Athene kroop het vuur de laatste dagen omhoog langs de helling van de dichtbeboste berg Parnitha. Vanwege de vele bomen staat het gebied bekend als ‘de longen van Athene’. De afgelopen dagen bliezen die longen geen schone lucht, maar rook uit over de Griekse hoofdstad, waardoor ook de Akropolis in een dichte walm gehuld raakte.

Enkele tientallen kilometers ten oosten van Athene kampt ook het Cycladische eiland Andros met een grote brand. Dit vuur brak zaterdag uit, vermoedelijk na een reeks blikseminslagen. Tijdens het blussen ging zaterdag een tankwagen verloren, toen die ingesloten raakte door het vuur. De bestuurder wist te ontkomen.

Branden qua omvang opvallend groot

Griekenland wordt al de hele zomer geteisterd door natuurbranden. Het aantal branden dat het land treft, is niet uitzonderlijk, blijkt uit gegevens van het Europese klimaatbureau Copernicus, maar qua omvang zijn de branden wel opvallend groot. Zo ging in Griekenland dit jaar al ruim 150 duizend hectare in vlammen op. In een doorsnee jaar was dat rond deze tijd 40 duizend hectare.

De Griekse autoriteiten hebben ondertussen de jacht geopend op de mensen van wie zij vermoeden dat ze branden hebben aangestoken. Zaterdag werden nog eens twee mannen aangehouden omdat zij opzettelijk natuurbranden zouden hebben veroorzaakt in gebieden met veel droge vegetatie. Eerder werden al een kleine tachtig mensen gearresteerd wegens brandstichting.

Eerder vorige week haalde de Griekse minister Vassilis Kikilias voor Civiele Bescherming en Klimaat fel uit naar dit soort pyromanen. Hij somde een lijst op van alle nieuwe brandhaarden in het land en de tijdstippen waarop die vermoedelijk waren aangestoken. ‘We zullen jullie vinden’, richtte Kikilias zich tot de veelal onbekende daders. ‘Jullie zullen verantwoording moeten afleggen voor de rechter.’