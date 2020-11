Griekenland behandelt migranten ‘onmenselijk en vernederend’

Het CPT benadrukt dat gebrek aan een gecoördineerde Europese aanpak, Griekenland niet ontslaat van de plicht om mensenrechten te waarborgen. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

In de haven van Samos troffen ze verspreid over twee cellen van 32 en 42 vierkante meter in totaal 93 personen aan. Ze waren opgesloten zonder verwarming, licht of bedden. Onder hen waren twintig kinderen, van wie tien onder de vijf jaar oud. Ook uit de regio Evros meldt het comité voorbeelden van de ‘onmenselijke en vernederende behandeling’ van migranten, die onder meer bestaat uit gebrekkige hygiëne, kleine cellen en een schurftuitbraak. Verder bekritiseert het rapport de pushbacks van migranten door de grenspolitie, waarvan Griekenland nog altijd ontkent dat ze plaatsvinden.

Volstrekt onacceptabel

Het comité roept Griekenland op om ‘de houding tegenover detentie voor migranten te heroverwegen’ en vraagt om een reactie van de Griekse regering. ‘De gang van zaken is volstrekt onacceptabel,’ stelt het rapport. ‘Het CPT begrijpt niet hoe de Griekse autoriteiten jonge kinderen en baby’s onder dergelijke traumatiserende omstandigheden tot een maand of zelfs langer kunnen blijven vasthouden.’ Het CPT benadrukt de noodzaak van een gecoördineerde Europese aanpak, maar waarschuwt dat het gebrek daaraan Griekenland niet ontslaat van de plicht om mensenrechten te waarborgen.

Griekenland zegt in een reactie geen specifieke klachten van slechte behandeling te kennen. Wel erkent het land dat ‘sommige faciliteiten verbetering behoeven’. Over de detentie van minderjarigen zegt de Griekse overheid dat het soms gaat om eisen van aanklagers. Maar in andere gevallen zou het gaan om ‘beschermende hechtenis’, om mensenhandel te voorkomen.

Erbarmelijke omstandigheden

Eerder deze maand luidde Artsen zonder Grenzen ook al de noodklok over de omstandigheden in kamp Vathy op Samos, waar de organisatie eind oktober eerst melding maakte van een uit de hand lopende corona-uitbraak. Al snel werd die door andere ellende verdrongen: er vond een zware aardbeving plaats, een paar dagen later gevolgd door een brand. ‘Mensen moeten nu geëvacueerd worden naar een veilige plek,’ waarschuwde de NGO begin november. In het kamp wonen 4500 mensen.

Ook op Lesbos leven, nadat kamp Moria in september afbrandde, nog altijd duizenden mensen onder erbarmelijke omstandigheden, met veel te weinig sanitaire voorzieningen, zonder stromend water, verlichting of verwarming. ‘Het kamp maakt ziek,’ zei een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen tegen het Duitse Tagesschau. De wachtkamers van de medische post zitten er vol. Sinds 7 november is Griekenland weer in strenge lockdown gegaan, waardoor de bewoners van het kamp ook overdag continu opgesloten zitten.