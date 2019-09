Grieken houden Libanese journalist per abuis voor vliegtuigkaper

Een van de Libanese gijzelnemers van TWA-vlucht 847 op 19 juni 1985. Beeld AFP

De man in kwestie is door de Libanese media geïdentificeerd als Mohammed Saleh, een ‘vooraanstaand journalist’ in het land. Hij werd vorige week aangehouden op het Griekse eiland Mykonos, waar hij een tussenstop maakte tijdens een cruise. Bij de paspoortcontrole sloegen de autoriteiten direct alarm vanwege een door Duitsland afgegeven internationaal arrestatiebevel.

De gezochte Libanees wordt verdacht van betrokkenheid bij de historische kaping van TWA-vlucht 847 in 1985. Die duurde maar liefst zeventien dagen. Boven Athene gijzelden Libanese terroristen het toestel om er vervolgens kriskras het hele Middellandse Zeegebied mee te doorkruisen.

In Beiroet schoten ze een Amerikaanse marinier aan boord van het vliegtuig door het hoofd. Ze eisten de vrijlating van ruim 700 sjiitische moslims in Israël, hetgeen uiteindelijk ook gebeurde.

29 juni, 1985: een van de Libanese gijzelnemers verlaat het vliegtuig. Beeld AFP

Onder de 153 ingezetenen van het vliegtuig was ook de Griekse zanger Demis Roussos. Die werd in Algerije tijdens een tussenstop vrijgelaten. Op een persconferentie verklaarde hij gedurende de kaping meerdere liedjes ten gehore te hebben gebracht. Ook kreeg hij een verjaardagscake van de gijzelaars. ‘Ze waren zo aardig, ik kan er niet over uit’, zei Roussos – een mogelijk geval van het stockholmsyndroom.

Demis Roussos (1946-2015). Beeld ANP

Volgens Griekse media is de echte dader twee jaar na de kaping in Duitsland gearresteerd. Vervolgens is hij uitgeleverd aan Libanon in ruil voor twee ontvoerde Duitsers. Sindsdien is hij voortvluchtig.