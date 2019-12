Greta Thunberg uitgeroepen tot Time’s Persoon van het Jaar

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg wist 4 miljoen mensen te inspireren om dit jaar deel te nemen aan de grootste klimaatdemonstratie in de geschiedenis van de mensheid Beeld AFP

De bekendmaking valt samen met de VN-Klimaattop in Madrid. Thunberg is daarbij aanwezig en was maandag een van de grote publiekstrekkers.

Time prijst de jonge activist voor het opzetten van een klimaatcampagne in augustus 2018, die sindsdien is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. ‘In de zestien maanden die volgden, heeft zij regeringsleiders toegesproken bij de VN, de paus ontmoet, strijd geleverd met de president van Amerika en vier miljoen mensen geïnspireerd om in september 2019 deel te nemen aan de wereldwijde klimaatstaking’, aldus het weekblad. ‘Dit was de grootste klimaatdemonstratie in de geschiedenis van de mensheid.’

Thunberg was eerder dit jaar ook een van de kandidaten voor de Nobelprijs voor de Vrede. Deze prijs ging toen echter naar de Ethiopische premier Abiy Ahmed. Toch oogst Thunberg als een van de belangrijkste klimaatactivisten niet alleen maar lof. Ze roept ook weerzin op bij sommige wereldleiders en politici. Zo haalde de Braziliaanse president Bolsonaro dinsdag hard naar haar uit door haar uit te maken voor ‘snotneus’.

De omslag van het weekblad Time van deze week. Beeld AP

‘De wereld zwijgt’

Bolsonaro was woedend omdat Thunberg zondag in een tweet had gezegd dat Indianen in het Amazone-gebied worden vermoord omdat ze het regenwoud proberen te beschermen. ‘Het is schaamteloos dat de wereld hierover zwijgt’, aldus Thunberg. Grote onzin, vond de president. ‘Het is verbazingwekkend dat de media deze snotneus zoveel aandacht geven’, aldus Bolsonaro.

Ook president Trump is geen grote bewonderaar van haar. ‘Ze lijkt een heel blij jong meisje te zijn dat uitkijkt naar een stralende en fantastische toekomst’, twitterde de Amerikaanse president in september tijdens de Algemene Vergadering van de VN. ‘Zo fijn om te zien.’ Trump reageerde toen op de emotionele toespraak van Thunberg bij de VN. ‘Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie loze woorden’, hield de activist de wereldleiders toen voor.

Time vindt de kritiek op Thunberg niet terecht. ‘Margaret Atwood vergeleek haar met Jeanne d’Arc’, schrijft het weekblad. Atwood is een bekende Canadese schrijfster. ‘Thunbergs baanbrekende idee, klimaatstaking, werd door medewerkers van Collins Dictionary uitgeroepen tot woord van het jaar', aldus de redactie van Time.