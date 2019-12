Greta Thunberg boekt pr-overwinning op Deutsche Bahn met foto in overvolle trein

‘Op reis door Duitsland in overvolle treinen’, schreef Greta Thunberg bij haar foto. Beeld AP

De 16-jarige die de afgelopen maanden twee keer per zeilboot de Atlantische Oceaan overstak, zat zaterdag gewoon in de trein, met haar vader, op weg naar huis van de Klimaattop in Madrid. Ze zaten op de grond, omringd door hun bagage, omdat de Duitse ICE waarmee de Thunbergs van de Alpen richting de Oostzee spoedden overvol was.

Zoals gewoonlijk twitterde Thunberg een foto. ‘Op reis door Duitsland in overvolle treinen’, schreef ze erbij. ‘En ik ben eindelijk op weg naar huis.’ Op de foto kijkt Thunberg dromerig naar buiten, alsof ze hoopte daar een eerste glimp van de besneeuwde Zweedse bossen op te vangen.

‘Welkom in Duitsland’

De meeste Duitse treinreizigers hebben zich weleens, letterlijk, in haar positie bevonden: zittend op het balkon of in het gangpad van een overvolle trein, soms urenlang. Dat blijkt ook uit de meer dan 10 duizend reacties onder Thunbergs tweet. ‘Welkom in Duitsland’, schampert iemand. ‘Openbaar vervoer is hier een zooitje.’ Achter haar op de foto, oh ironie, nog wat reclame voor de nieuwste services van de Deutsche Bahn: comfort check-in en ‘de nieuwe board gastronomie.’

De ooit goede naam van de Deutsche Bahn is de afgelopen jaren nogal bezoedeld geraakt door een toenemend aantal vertragingen, verouderd materieel en vooral te volle treinen. De Deutsche Bahn gaat in eerste instantie dan ook in de verdediging: ‘We wensen Greta een goede reis naar huis en we werken hard aan meer treinen, verbindingen en zitplaatsen.’

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 15 december 2019

Maar toen kwam er nog een tweet, blijkbaar nadat er in de tussentijd contact was geweest tussen de persafdeling en het treinpersoneel. ‘Het was mooier geweest als je ook had verteld hoe aardig en competent je door ons team geholpen bent op je zitplaats in de eerste klas.’

Deze tweede tweet was natuurlijk voer voor het op Twitter goedvertegenwoordigde kamp van de Greta-haters en klimaatsceptici. Insinueerde de Bahn dat Thunberg hier fake news verspreidde? Het leek er wel op. ‘Thanks Greta, for great fakes’, luidt een van de wederom duizenden honende reacties.

Verschillende treinen

Maar een volgende tweet uit het Thunberg-kamp, die later door de Deutsche Bahn werd bevestigd, verschafte duidelijkheid. ‘Onze trein werd in Bazel uit het verkeer genomen. Dus zaten we op de vloer in twee verschillende treinen. Bij Göttingen kregen we weer een zitplaats. Dit was natuurlijk geen probleem, en ik heb nooit gezegd dat dat zo was. Overvolle treinen betekent dat de vraag naar treinreizen hoog is!’

Een duidelijke pr-overwinning voor Thunberg, oordeelden de Duitse media maandag. Voor de Deutsche Bahn zit er wel een tragiek in het voorval: toevallig maakte het openbaarvervoerbedrijf afgelopen vrijdag het grootste investeringsprogramma uit zijn geschiedenis bekend, 12 miljard wordt er de komende jaren in het Duitse spoor gestoken.