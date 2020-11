‘Greta Thunberg belt Trudeau’: ook Canadese premier trapt in foptelefoontje van Russische komieken

De Canadese premier Justin Trudeau tijdens zijn campagne in 2016. Beeld REUTERS

Op het geluidsfragment, dat deze week openbaar werd, is te horen hoe Trudeau ruim tien minuten lang de stand van de wereld bespreekt met klimaatactiviste Greta Thunberg. Althans, dat denkt hij. In werkelijkheid is het een door de komieken ingehuurde stemactrice die Trudeau adviseert de Navo zo snel mogelijk te verlaten. ‘Ik droom ook van een wereld zonder soldaten’, antwoordt de premier geduldig.

Pas als het gesprek voor de tweede maal over een mogelijke ontmoeting met Terrance en Phillip gaat, twee fictieve Canadese personages uit de animatieserie South Park, ruikt Trudeau onraad en rondt hij het telefoontje langzaam af.

Foptelefoontjes

Deze zogenoemde ‘prank call’, een foptelefoontje, is sinds jaar en dag hét handelsmerk van de Russische komieken Vladimir Kuznetsov en Alexey Stolyarov, die onder hun artiestennamen Vovan en Lexus al een schier eindeloze rij aan beroemdheden voor de gek hielden.

Door zich voor te doen als collega-wereldleiders, fopten ze beroemdheden van over de hele wereld – van de Belarussische president Alexander Lukashenko tot de secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg. Dat levert vaak zeer pijnlijke audiofragmenten op van leiders die, ondanks hun machtspositie, veel te goedgelovig blijken. Boris Johnson dacht bijvoorbeeld 18 minuten lang dat hij met de premier van Armenië sprak. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó was na een nepgesprek met de president van Zwitserland in de veronderstelling dat alle rekeningen van het Maduro-regime bevroren zouden worden, en zanger Elton John deelde na zijn foptelefoontje trots op zijn Instagramaccount dat hij zojuist met Poetin over homorechten in Rusland had gesproken.

In dienst van het Kremlin?

Hoewel de telefoontjes vaak tot hilariteit leiden in Rusland, is de grote, terugkerende vraag: hoe komen de twee toch aan al die telefoonnummers? Volgens henzelf ligt dat aan hun doorzettingsvermogen – voor ze Erdogan spraken moesten ze eerst tien van zijn medewerkers om de tuin leiden – maar volgens critici is de echte reden een hele andere: de twee komieken zouden op de loonlijst staan van de Russische veiligheidsdiensten.

Hoe is het anders te verklaren dat hun kwinkslagen opvallend vaak tegenstanders van het Kremlin in verlegenheid brengen? Is het toeval dat ze extra vaak Oekraïense politici te kakken zetten? Of dat de naïeve goedgelovigheid van Guaidó net onderwerp van hun spot werd toen hij streed tegen de Venezolaanse president Maduro, een vertrouweling van het Kremlin?

Zelf ontkennen de twee stelselmatig dat ze banden hebben met de geheime dienst. ‘Wij hebben geen politieke agenda’, zeiden ze in een interview met The Guardian. Er zou hoogstens sprake zijn van wat ‘interne censuur’. ‘We zouden Poetin bijvoorbeeld nooit in de maling nemen. Ons eigen land schaden en de vijanden van Rusland daarmee helpen, dat doen we niet.’