Grenzen binnen de EU op een kier, mondkapjes om en strikte protocollen: zo kunnen we toch op vakantie

Kunnen we nog op reis? Minder coronabesmettingen brengt vakanties dichterbij, een tweede virusgolf legt alles stil. De Europese Commissie doet aanbevelingen hoe we nog iets van onze zomervakantie kunnen maken.

‘Het leven na de lockdown’, noemde Europees Commissaris Vestager (Concurrentie) het bijna poëtisch. Ze doelde op de zomervakantie waar de burger naar snakt en die voor de toeristische sector – goed voor 10 procent van het Europese bruto binnenlands product – van levensbelang is. Woensdagmiddag presenteerde de Commissie een serie aanbevelingen om nog iets van die zomervakantie te redden.

Vestager en haar collega’s Breton (Interne Markt), Johansson (Binnenlandse Zaken), Valean (Transport) en Kyriakides (Gezondheidszorg) benadrukten dat alles valt en staat met de ontwikkeling van de coronapandemie. Een dalende besmettingsgraad brengt vakanties dichterbij, een tweede virusgolf legt alles weer stil. Het zijn de lidstaten die beslissen over het opheffen van restricties. De adviezen van de Commissie zijn bedoeld om de nationale acties op elkaar af te stemmen en de reiziger meer zekerheid te geven.

Grenzen

De huidige daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen en sterfgevallen rechtvaardigt volgens de Commissie een eind aan de zware reisrestricties (geen overbodige verplaatsingen) en grenscontroles. Landen en regio’s waar de besmettingsgraad min of meer gelijk is, zouden de grenzen voor elkaar weer mogen openen. Als een land dat voor één regio of ander land doet, moet het zijn grenzen openen voor alle regio’s en landen met een soortgelijke epidemiologische situatie. Discriminatie op basis van nationaliteit mag niet. Landen die zich daaraan schuldig maken – ‘hier geen coronaverdachte Italianen/Spanjaarden/Britten’ – kunnen rekenen op strafmaatregelen, aldus Commissaris Johansson.

De lidstaten wordt indringend verzocht hun virusdata aan het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC, het Europese RIVM) door te geven, zodat de Commissie een digitale kaart kan opstellen waarop de burger de gezondheidsrisico’s zelf kan bezien.

Vakantie in eigen land, hier op de Loosdrechtse Plassen. Als de besmettingscijfers blijven dalen, kan er volgens de Europese Commissie deze zomer binnen Europa met de nodige voorzorgsmaatregelen en restricties ook weer gereisd worden. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

De Commissie bepleit de ontwikkeling van zogenoemde ‘corona-apps’ die de burgers waarschuwen als ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Gebruik van de app is altijd op vrijwillige basis, de app moet in alle EU-landen werken en de privacy van de burger moet gegarandeerd zijn.

Het bestaande inreisverbod voor mensen van buiten de EU, wordt als het aan de Commissie ligt verlengd tot medio juni.

Transport

Ook tijdens de reis staat veiligheid (voorkomen besmettingen) voorop, zowel voor de toerist als voor het transportpersoneel. De Commissie adviseert tickets online te bestellen en zelf uit te printen. Afstand houden is noodzakelijk bij het inchecken van bagage en het instappen bij trein, bus, vliegtuig of veerboot. Om de kans op besmettingen te minimaliseren, adviseert de Commissie trein- en busmaatschappijen en veerboten minder plaatsen te verkopen zodat de benodigde 1,5 meter afstand mogelijk is. Voor vliegtuigen stelt de Commissie geen vrije stoelen voor, ze wacht een advies van de luchtvaartorganisaties af.

Het dragen van mondmaskers (niet-medische) zou verplicht moeten zijn voor het personeel, alsook handschoenen. Voor reizigers zijn maskers raadzaam, vooral als afstand houden niet goed mogelijk is (in vliegtuigen). Deuren van het openbaar vervoer moeten altijd vanzelf opengaan (geen knop indrukken), wagons en bussen dienen steeds grondig te worden gereinigd. De verkoop van eten en drinken tijdens de reis is in principe verboden.

Toerisme

Hotels, vakantiebungalows en -appartementen, campings, restaurants, cafés, stranden en toeristische trekpleisters, moeten zo veilig mogelijk voor de toeristen zijn. Dat betekent duidelijke protocollen (voor iedereen in te zien) over de hygiëne, de bezettingsgraad, het dragen van maskers en handschoenen door het personeel en de anderhalvemeterregel.

De Commissie adviseert ziekenhuizen in toeristencentra zorg te dragen voor voldoende bedden (inclusief de intensive care) voor zowel de toeristen als de lokale bevolking. De lokale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor voldoende testkits en goed toezicht om bij een eventuele nieuwe corona-uitbraak direct quarantainemaatregelen op te leggen. Idealiter weet de toerist voor hij vertrekt welke maatregelen van kracht zijn op zijn vakantiebestemming.

Consumentenrechten

Van nogal wat burgers werd de geplande ski- en voorjaarsvakantie geannuleerd. Datzelfde zal gebeuren bij een deel van de reeds geboekte zomervakanties. Op basis van EU-wetten krijgt die burger zijn geld binnen enkele weken terug van de reisorganisatie, de luchtvaartmaatschappij en hotelketen. Door de lockdown zitten die bedrijven echter in zware financiële problemen. Als alle gedupeerden hun geld terugvragen, dreigen faillissementen.

De Commissie houdt vast aan het recht op compensatie in cash geld als de gedupeerde dat wil. Tegelijk stelt ze voor het alternatief via zogeheten vouchers (tegoedbonnen) aantrekkelijker te maken. Deze vouchers voor reizen en accommodatie zouden gegarandeerd moeten zijn, ook als het bedrijf failliet gaat. En als de burger ze niet gebruikt binnen 12 maanden, volgt automatisch alsnog teruggave van het geldbedrag.

Daarmee keert de Commissie zich tegen Nederland en nog 15 EU-landen die om de toeristische sector te beschermen, het recht op teruggave in cash geld tijdelijk willen opheffen. In Nederland is dat al sinds 1 maart het geval, gedupeerde reizigers hebben alleen nog recht op vouchers. De Commissie heeft woensdag alle lidstaten per brief laten weten dat niet aan de consumentenrechten mag worden getornd. Doen ze dat toch, dan kan de Commissie een strafprocedure tegen de betrokken landen starten.