Grenzeloze honger naar gas en kolen stuwt wereldwijde CO2-uitstoot naar recordhoogte

Kolencentrale op de Maasvlakte. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Gas, kolen en olie stilden liefst 70 procent van de almaar groeiende behoefte aan elektriciteit, ondanks de groei van wind- en zonne-energie.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het Amerikaanse schaliegaswonder en een rits nieuwe kolencentrales in China hielpen de energiegerelateerde CO 2 -uitstoot vorig jaar aan een record van 33,1 miljard ton, een stijging van 1,7 procent. Waar het belang van zwaar vervuilende kolen in de Verenigde Staten en Europa gestaag afneemt, neemt de vraag naar kolen in China en India juist alleen maar toe om in de groeiende elektriciteitsbehoefte van de bevolking te kunnen voorzien.

Kolen vormen wereldwijd nog altijd de belangrijkste bron van elektriciteit, maar zijn tegelijkertijd de meest vervuilende van alle fossiele brandstoffen. In India, waar de economie vorig jaar met 7 procent groeide, nam de vraag naar kolen vorig jaar met 5 procent toe. Al met al steeg de CO 2 -uitstoot door kolencentrales wereldwijd naar een record van 10,1 miljard ton, twee keer zoveel als in 1990. Het kolengebruik door de industrie nam wel iets af.

De vraag naar gas steeg wereldwijd met 4,6 procent, vooral dankzij het succes van de Amerikaanse schaliegasvelden. Het gasverbruik in de Verenigde Staten sprong vorig jaar met 10,5 procent vooruit, de grootste toename sinds begin jaren vijftig.

Horrorwinter

Een andere oorzaak voor de grote vraag naar gas was de Amerikaanse horrorwinter van 2018, met de 36 graden onder nul in Aberdeen, South Dakota als uitschieter. Door de extreme zomerhitte op tal van plekken draaide ook de airconditioning op volle toeren, wat het energieverbruik naar nog grotere hoogten opstuwde. Samen met China, waar de vraag naar gas met 18 procent steeg, was Amerika goed voor 70 procent van het mondiale gasverbruik. In Europa nam het gasverbruik juist iets af.

De Europese CO 2 -uitstoot nam met 1,3 procent af, de Duitse zelfs met 4,5 procent. In Japan daalde de CO 2 -uitstoot vooral dankzij kernenergie voor het vijfde jaar op rij. Tegelijkertijd stootten de Verenigde Staten (3,1 procent), China (2,5 procent) en India (4,5 procent) juist meer koolstofdioxide uit. Een positieve uitschieter is dan weer het Verenigd Koninkrijk, waar de CO 2 -uitstoot terugzakte tot het niveau van 1888, het jaar dat Jack the Ripper dood en verderf zaaide in Londen.

China

De Britse prestaties waren onder meer te danken aan de groei in hernieuwbare energie. Wereldwijd groeiden wind-, water- en zonne-energie met dubbele cijfers, met zonne-energie (een toename van 30 procent) als koploper, maar dat was bij lange na niet snel genoeg om de wereldwijde vraag naar elektriciteit het hoofd te bieden. China loopt voorop qua hernieuwbare energie: 40 procent van de mondiale groei in groene elektriciteit komt op het conto van de Chinezen, met Europa (25 procent) als nummer twee.