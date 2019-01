Grenspolitie VS schiet opnieuw met traangas op migranten aan grens Mexico

In november was de Volkskrant in Tijuana. Hoewel de bestorming van de grensmuur mislukte, de nachten koud zijn en het voedsel schaars, hielden Midden-Amerikaanse migranten hoop de VS binnen te komen.

Het Mexicaanse Tijuana is van oudsher een stad van migranten. Maar de vreemdelingenhaat steekt ook daar de kop op, want toeristen blijven weg. Bang voor de migrantenkaravaan. ‘Het is een ramp.’