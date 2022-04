Grensoverschrijdende econoom bij de Wereldbank wordt president van Costa Rica

De nieuwe president van Costa Rica, Rodrigo Chaves. Beeld AFP

Landendirecteur ‘Meneer C.’ had zijn palmares verdiend binnen de Wereldbank. Toen hij er in 2019 na 27 jaar vertrok, had hij in bijna vijftig landen gewerkt. De econoom stond binnen de financiële institutie om nog een reden bekend: hij had een oogje op jonge, vrouwelijke, ondergeschikte collega’s. Na jaren van ongewenste avances spraken meerdere vrouwen zich uit. Eén klaagde intern dat Chaves had gezegd dat hij graag naar haar keek wanneer ze zich voorover boog. ‘Meneer C. liet iets vallen en vroeg haar om het voor hem op te rapen. Ze sloeg het verzoek af.’

Meneer C. is Rodrigo Chaves, 60 jaar oud, spleetje tussen de tanden, getrimd baardje, de korte glimmende haren strak naar achter gekamd. Chaves werd zondag gekozen tot president van Costa Rica, die paradijselijke uitzondering tussen Midden-Amerikaanse landen die kampen met armoede en criminaliteit. Bovenstaand citaat komt uit een uitspraak van de Administratieve Rechtbank van de Wereldbank, het interne hof van het instituut waar Chaves zijn halve leven voor werkte. Zijn laatste post was Indonesië. Hij vertrok in oktober 2019, kort nadat de Wereldbank hem had berispt voor ongewenst gedrag en hem zijn leidinggevende functie had ontnomen.

Rodrigo Chaves Beeld AFP

De econoom keerde terug naar het land waar hij begin jaren zestig werd geboren in een middenklassegezin in hoofdstad San José. Na een onafgemaakte studie in Costa Rica promoveerde hij alsnog in de VS aan de Staatsuniversiteit van Ohio. Met een beurs van Harvard ging hij als jonge dertiger naar Indonesië om onderzoek te doen naar rurale armoede. Het bleek de opstap naar de Wereldbank. Hij ontmoette er zijn tweede vrouw, net als zijn eerste een econoom. Met beiden kreeg hij een kind.

Binnen de Wereldbank werkte hij in drie continenten en hield zich bezig met belastingen, publieke diensten, financiële markten, de privésector en plattelandsontwikkeling. Hij gaf leiding aan gezamenlijke onderzoeken van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds naar opkomende economieën. Diezelfde instituten leenden ook miljarden aan zijn eigen Costa Rica. Nu mag hij de gebouwen van de Wereldbank niet meer in. Dat wordt nog een uitdaging wanneer hij vanaf mei president is.

Minister van Economische Zaken

Toen Chaves eind 2019 terugkeerde naar huis, beweerde hij dat hij dat deed voor ‘vaderland en moeder’. Voor het vaderland omdat president Carlos Alvarado hem had gevraagd als minister van Economische Zaken. Daarnaast had zijn zieke moeder zorg nodig, nadat Chaves’ zus was overleden. Zijn landgenoten wisten toen nog niet dat de weinig bekende econoom kort daarvoor van zijn sokkel was gevallen bij de Wereldbank. Na een roerig halfjaar als minister, waarin hij geregeld botste met de wensen van president Alvarado, stapte hij alweer op.

Met slechts dat korte ministerschap op zak meldde de kersverse politicus zich halverwege vorig jaar als een van maar liefst 25 kandidaten voor de presidentsverkiezingen. Zijn moeder, die in 2020 overleed, had het hem afgeraden. Hij was zo’n koppig type dat ‘problemen opeet’, had ze gezegd, iemand die het niet kan laten om zich te mengen in de problemen van anderen. ‘Eet de bronca’, het probleem, werd de slogan van zijn campagne. In een eerste peiling kreeg hij 2 procent steun.

De eigengereide econoom presenteerde zich als de opschudder, de man die alles anders ging doen dan de ‘corrupte’ elites. Hij zou daadwerkelijk werk maken van armoede en werkloosheid. Hij zou écht een einde maken aan corruptie. Het deed er niet toe dat hij nog amper parlementaire steun had. Per decreet zou hij de kosten van eerste levensbehoeften verlagen en per referenda zou het volk meeregeren. Dat geluid sloeg aan in het weliswaar welvarende, maar ook ongelijke land van vijf miljoen mensen. In de pandemie had toeristisch paradijs Costa Rica harde klappen gekregen.

Seksueel geladen wangedrag

Tijdens de campagne kwamen zijn strapatsen bij de Wereldbank aan het licht. Het was duidelijk, reageerde hij: de oude garde was bang voor Rodrigo Chaves en klopte de zaken op. Al die uitnodigingen aan ondergeschikten van half zijn leeftijd, voor etentjes, vakanties en hotelkamers, het ‘gluren naar borsten’, dat was allemaal verkeerd begrepen. Cultuurverschillen, zei hij, geen seksueel geladen wangedrag. De publiciteit gaf hem de broodnodige bekendheid. Met de uitgesproken Costa Ricaanse journalist Pilar Cisneros aan zijn zijde haalde hij in de eerste stemronde in februari een tweede plek.

Een moddergevecht volgde met tegenstander José María Figueres, de verpersoonlijking van de oude elite: voormalig president en zoon van een oud-president. Chaves riep het hardst dat hij werkelijke verandering betekende. Afgelopen zondag stemden Costa Ricanen in de beslissende ronde op het minste kwaad. Een recordaandeel van 43 procent bleef thuis.

Een dag later streken de opponenten de plooien glad. Ze willen samen de economie reactiveren en beleid maken voor Costa Rica’s kwetsbaarste burgers, zei Chaves. Samenwerking is de enige optie. De aanstaande president heeft 10 parlementariërs in het 57 zetels tellende parlement, de man die hij versloeg heeft er 19.