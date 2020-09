Grensconflict tussen India en China laait weer op na ‘provocatieve acties’

Voertuigen van het Indiase leger op weg richting Ladakh. Inde de oostelijke gedeeltes van Ladakh is het contact tussen China en India gespannen. Beeld EPA

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in New Delhi zouden Chinese troepen sinds zaterdag drie keer illegaal de grens zijn overgestoken. Indiase troepen zouden daarop hebben verhinderd dat China ‘unilateraal de status quo in het gebied veranderde’, aldus woordvoerder Anurag Srivastava dinsdag.

Volgens New Delhi kwamen de Indiase grenstroepen in actie toen het Chinese leger probeerde met een grote infanteriemacht een pas aan de zuidkant van het bergmeer Pangong Tso in te nemen. Ook zouden de Chinezen aan de noordkant van het meer nieuwe defensieve stellingen hebben gebouwd. In reactie daarop bezetten Indiase eenheden vier strategische heuvels, die zich allemaal op Indiaas grondgebied zouden bevinden.

Ontkenning China

China ontkent de incidenten met klem en zegt dat het juist de Indiase troepen zijn die nieuwe spanningen langs de grens hebben gecreëerd door de zogenaamde Line of Actual Control (de feitelijke grens) over te steken nabij Pangong Tso. Dit soort acties schaadt de vrede aan de grens en ondermijnt de bilaterale pogingen om de spanningen te verminderen, liet het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking weten.

‘De Indiase kant mag dan een andere opvatting ventileren dan de Chinese kant, maar er kan maar één waarheid zijn’, aldus zegsvrouw Hua Chunying. ‘In de afgelopen zeventig jaar is China nooit een oorlog of conflict begonnen. We zijn nooit een vierkante centimeter grondgebied van andere landen binnengevallen.’

Indiase en Chinese troepen staan al ruim zestig jaar tegenover elkaar in het Karakoram-gebergte in Ladakh, een van de betwiste delen van hun 3.500 kilometer lange gezamenlijke grens. In 1962 vochten beide landen er zelfs een oorlog over uit. Het gebied heeft het hoogste vliegveld ter wereld en een gletsjer met een strategische watervoorraad, en is van groot belang voor het Chinese Belt and Road-infrastructuurproject.

Afgelopen maanden liepen de spanningen in Ladakh weer hoog op. In juni werden twintig Indiase soldaten en een onbekend aantal Chinese militairen gedood tijdens een nachtelijk handgemeen in het Galwandal, de bloedigste confrontatie in decennia. Sindsdien hebben de militaire commandanten van de grenstroepen in het gebied vijf rondes van gesprekken gevoerd in een poging de spanning te doen afnemen.