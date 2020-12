Greenpeace eiste stop op miljardenhulp aan KLM, de rechter wijst dat nu af: ‘Verlies voor het klimaat’

Medewerkers van Greenpeace staan met spandoeken bij de rechtbank voorafgaand aan het kort geding van de milieuorganisatie tegen de overheid. Beeld ANP

Greenpeace was naar de rechter gestapt omdat de overheid zou hebben verzuimd om harde klimaatvoorwaarden te stellen aan de de leningen en kredietgaranties van 3,4 miljard euro voor KLM. De luchtvaartmaatschappij verkeert in zwaar weer door de coronacrisis.

De rechtbank is het ook daar niet mee eens. De overheid verlangt wel degelijk stappen van KLM op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen die in internationaal verband voor de luchtvaart zijn geformuleerd. In sommige gevallen gaan de voorwaarden zelfs verder.

De milieubeweging vindt het netto-uitlekgewicht van de ‘groene’ voorwaarden die het kabinet heeft gesteld te gering. Die vallen voor een groot deel onder de voornemens die KLM samen met andere bedrijven uit de sector twee jaar terug al formuleerde voor een duurzamere luchtvaart. Maar het streven om bijvoorbeeld de CO 2 -uitstoot per passagier per kilometer met 50 procent terug te dringen in 2030 zet volgens Greenpeace weinig zoden aan de dijk als KLM veel meer reizigers gaat vervoeren.

Klimaatafspraken schieten te kort

De milieuorganisatie had graag gezien dat het kabinet jaarlijks een maximaal aantal megatonnen CO 2 -uitstoot oplegt aan KLM. Dat maximum zou dan per jaar moeten dalen, zodat de luchtvaartmaatschappij elk jaar minder uitstoot.

Greenpeace is teleurgesteld over de uitspraak. ‘Dit is een verlies voor het klimaat. Het is duidelijk dat de klimaatafspraken voor de luchtvaart te kort schieten, de rechter begrijpt dat wij daar kritisch over zijn’, aldus Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij de organisatie. ‘Deze uitspraak motiveert ons om dubbel zo hard actie te blijven voeren.’

Greenpeace had gehoopt op een tweede Urgenda-vonnis. In die rechtszaak oordeelde de rechter eind vorig jaar definitief dat de overheid verzaakte in zijn zorgplicht door te weinig tegen klimaatverandering te doen. Als gevolg hiervan moet het kabinet de uitstoot van broeikasgassen nu versneld terugbrengen.