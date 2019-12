Greenpeace-activisten beklimmen Europa-gebouw en behangen het met spandoeken

Spandoeken van Greenpeace donderdagochtend op het Europa-gebouw in Brussel. Beeld Marc Peeperkorn

De regeringsleiders proberen het vanavond eens te worden over het streven naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Dat vergt een omwenteling van het economisch model in alle lidstaten en zal de komende decennia vrijwel iedereen raken. Polen, Hongarije en Tsjechië blokkeren tot nog toe deze 2050-klimaatambitie. Zij willen dat de EU hun omschakeling voor een groot deel betaalt.

Spandoeken van Greenpeace en fakkels bij het Europa-gebouw in Brussel. Beeld BELGA

De Greenpeace-actie is goed voorbereid, de lijnen op het spandoek komen overeen met de gevel van het Europa-gebouw. De actie is pijnlijk voor de beveiligers van het gebouw. Vanmiddag vergaderen de Europese leiders daar, hun veiligheid is door de aanwezigheid van de activisten niet gegarandeerd.

Naar verwachting zal de politie de actievoerders van de gevel proberen af te halen, een moeilijke opgave. Daarna zal het gebouw opnieuw gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van explosieven.

Actievoerder van Greenpeace met een fakkel bij het Europa-gebouw in Brussel. Beeld AFP

Beveiligingsblunder

Het is niet de eerste keer dat Greenpeace de EU-beveiligers in verlegenheid brengt. In december 2009 reden actievoerders van de milieuorganisatie in een keurig zilvergrijs busje ongehinderd naar de plek waar alle leiders arriveerden voor hun topontmoeting. De beveiliging dacht dat de actievoerders tot de staf van een premier behoorden. Pas toen ze hun spandoeken ontrolden, vlak naast arriverende leiders, beseften de beveiligers hun blunder.

Eerder deze week riep Europees commissaris Frans Timmermans (Green Deal) de noodtoestand uit over het klimaat. Hij deed dat bij de presentatie van een omvangrijk plan om de EU klimaatneutraal te maken. Zijn rechterhand is voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, in zijn jonge jaren een Greenpeace-activist.