Grease-actrice Olivia Newton-John op 73-jarige leeftijd overleden

Olivia Newton-John met John Travolta in Grease. Beeld Redferns

Newton-John’s echtgenoot John Easterling liet maandagavond Nederlandse tijd weten dat ze in het bijzijn van haar familie is overleden op haar ranch in Californië. De actrice en zangeres werd sinds 1992 drie keer gediagnosticeerd met borstkanker. Ze heeft zich sinds die tijd ook ingezet voor onderzoek naar en bewustwording over die ziekte.

De actrice werd geboren in het Britse Cambridge maar verhuisde op 6-jarige leeftijd naar Melbourne in Australië. Niet lang daarna vertrok ze naar de Verenigde Staten. Haar faam dankt de Brits-Australische Newton-John voornamelijk aan de film Grease uit 1978. Daarin speelde ze de rol van de Australische tiener Sandy, die tijdens een uitwisseling verliefd wordt op greaser Danny (John Travolta). Op de soundtrack van de film zingt Newton-John hits als You're the One That I Want, Summer Nights (beide met Travolta) en Hopelessly Devoted to You (solo).

Newton-John was toen al 28 en had naam gemaakt als zangeres van ballads en folkmuziek. Na Grease maakte ze, net als haar personage in Sandy in de film, een transformatie door een nam ze een stoerder imago aan met meer up-tempo muziek. Het leverde haar haar meest succesvolle album op, Physical, waarvan de titelsong wekenlang de internationale hitlijsten aanvoerde.

In 1980 speelde ze nogmaals in een film, de fantasymusical Xanadu. De film werd door critici afgebrand en was ook bij het publiek niet succesvol, maar de soundtrack wel. Het gelijknamige nummer is haar enige nummer-1 hit in Nederland. De film groeide later uit tot een cultklassieker en leidde in 2007 tot een verrassend succesvolle musical.

Vanaf midden jaren tachtig nam Newton-John’s muzikale succes af en begon ze meer tijd te besteden aan goede doelen, met name op het gebied van moederschap, milieu en dierenrechten. In 1992 werd bij haar borstkanker geconstateerd, waar ze van herstelde. Daarna begon ze ook campagne te voeren voor bewustwording over en onderzoek naar borstkanker. Voor al die activiteiten werd ze in 2019 geridderd.

Ook in haar latere jaren bleef Newton-John muziek maken en af en toe in films spelen. Tot 2018 bleef ze optreden, en in januari 2021 bracht ze nog een single uit. In 2013 keerde haar kanker terug, maar herstelde ze opnieuw. De derde opleving, in 2017, werd haar na vijf jaar fataal. Newton-John laat een echtgenoot en een dochter uit een eerder huwelijk achter.