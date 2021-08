‘Gravinfluencer’ Eloïse verandert de regels voor de Oranjes

Eloïse van Oranje, de negentienjarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, is een hit op Instagram en Tiktok. Woensdag opent ze ook haar eigen tentoonstelling in de Beurs van Berlage. Wat maakt de ‘gravinfluencer’ zo populair?

Mocht prinses Beatrix ooit op Instagram verpozen, dan zal ze vermoedelijk met een mix van bewondering en jaloezie de accounts van haar negentienjarige kleindochter Eloïse gadeslaan.

Zelf was Beatrix 29, toen ze op een ochtend in de tuin van Kasteel Drakensteyn een wandeling maakte met een Duitse jongeman op wie ze heimelijk verliefd was, en plots oog in oog stond met een fotograaf die zich in de bosjes had verstopt. Niet veel later publiceerden buitenlandse media de foto’s van het koppel en was een politieke rel geboren. Achteraf zouden Beatrix en Claus klagen dat die bewuste foto’s hun nog prille relatie in een stroomversnelling hadden gebracht, waardoor ze tegen hun zin haast hadden moeten maken met hun verloving.

Supernormaal

Hoe anders verloopt het jonge leven van Eloïse, de oudste dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien. Woensdag opent de gravin haar eigen pop-up expositie in de Beurs van Berlage, LAYERED, waarin ze beelden toont van dragqueen Envy Peru, model Joann van den Herik, danser en choreograaf Kenzo Alvares en haarzelf. De tentoonstelling gaat over ‘ten volste jezelf kunnen en durven zijn, los van alle vooroordelen die mensen hebben op basis van iets dat ze zien op bijvoorbeeld social media,’ aldus Eloïse in het begeleidende persbericht.

Het is een nieuwe ontwikkeling in haar rol als ‘gravinfluencer’, zoals ze ook wel wordt genoemd. De afgelopen drie jaar baarde de Oranje-telg opzien met haar ontboezemingen op sociale media over haar ‘supernormale’ leven en haar aanhoudende pleidooi voor authenticiteit. Ze wist er al 274 duizend volgers op Instagram mee te vergaren.

Schijnbaar onverbloemd maakt Eloïse de buitenwereld deelgenoot van haar leven als student aan de hotelschool in Amsterdam-West. Zo weten haar volgers nu dat ze haar kleding meestal tweedehands koopt, dat ze één keer gezakt is voor haar rij-examen, dat ze een bijbaantje heeft in een pizzeria en dat ze haar oom ‘Alex’ noemt. In een interview op YouTube verklaarde Eloïse dat haar positie als vijfde in lijn voor de troonopvolging ‘echt letterlijk niks’ voor haar betekent. In de lifestylegids die ze dit voorjaar uitbracht publiceerde ze make-up tips en het recept voor ‘de macaronischotel van mammie.’

Anders dan Beatrix destijds, doet ze ook over haar liefdesleven niet al te geheimzinnig. Vorig jaar onthulde ze op YouTube dat ze op allerlei soorten jongens valt en dat ze het nu ‘gezellig’ had met iemand die ze ook al aan haar moeder had voorgesteld. Onlangs deelde ze op een van haar Instagram-accounts een foto waarop ze zoenend met een jongen te zien was. Niemand die daar laatdunkend over deed, integendeel, ze werd alom bejubeld om haar openheid.

Eloïse Sophie Beatrix Laurence gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg is op een missie, zo wekt ze de indruk. In elk geval weet ze bij velen een snaar te raken met de boodschap dat ze ook maar gewoon een mens is.

Dat is niet verwonderlijk. Tot nu toe wisten de meeste Oranjes hun ware ik te verschuilen achter een muur van protocollen, uitgekiende fotomomenten en voorgekookte interviews. Journalisten die daar doorheen probeerden te breken, werden onmiddellijk door de RVD op de zwarte lijst gezet.

Tegelijkertijd breekt Eloïse met de dwingende mores op social media om je vooral beter voor te doen dan je bent. Bij haar geen lipfillers of photoshop, geen infinity pools op Ibiza of Dom Perignon in Dubai. In plaats daarvan vertelt ze liever hoe onzeker ze kan zijn over haar uiterlijk. ‘Ik ben ook maar een jong meisje, dus natuurlijk ben ik ook onzeker over dingen,’ zei ze bij Tijd voor Max. ‘Op social media krijg je zo vaak perfecte dingen te zien. (...) Hoe ik daarmee omga is mensen ontvolgen waarvan ik de hele tijd denk: jij bent zo mooi, was ik maar zo.’

Vrijpostige paparazzi

Ondertussen deinst ze er niet voor terug om al te vrijpostige paparazzi te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Toen Weekend een foto van haar had gepubliceerd waarop ze stond te roken, schreef ze op Instagram: ‘Wat is daar nieuws aan? Het maakt me oncomfortabel om zomaar gefotografeerd te worden.’ En toen royaltyverslaggever Marc van der Linden in RTL Boulevard suggereerde dat haar jongere broer Claus Casimir voor straf naar een strenge Schotse kostschool was gestuurd, beet ze hem toe: ‘Hoe kan je zo over een jonge jongen praten? Doe normaal en hou je negatieve mening die op niks is gebaseerd voor je.’

Nu scheelt het dat ze geen kans maakt op de troon en zelfs geen deel meer uitmaakt van het Koninklijk Huis. Daardoor kan ze zich meer permitteren dan bijvoorbeeld haar nichtjes Amalia, Alexia en Ariane. Wie nochtans hoopt dat Eloïse ook de rest van de koninklijke familie meekrijgt in haar missie, komt vooralsnog bedrogen uit. Eind vorig jaar plaatste ze een filmpje op TikTok waarin haar ouders een mal dansje deden. Dat filmpje moest ze snel weer verwijderen. ‘Dochters en social media...zucht,’ schreef Prins Constantijn op Twitter. De gravinfluencer heeft nog een lange weg te gaan.