‘Gratis’ vakantietest in juli en augustus, kosten: 249 miljoen

Een incheckbalie van KLM op Schiphol Airport. Nu de coronamaatregelen steeds meer worden versoepeld of komen te vervallen, verwacht de luchthaven deze zomer een stijgend aantal reizigers. Beeld ANP

Het aantal vakantietesten in juli en augustus wordt geschat op circa 3,5 miljoen. De kosten bedragen maximaal 249 miljoen euro. Het kabinet was tegen gratis vakantietesten en waarschuwde voor het prijskaartje. Maar de Tweede Kamer hield voet bij stuk. Met name jongeren die nog niet volledig ingeënt kunnen zijn, zouden anders achtergesteld worden.

EU-Lidstaten spraken eerder af dat wie volledig gevaccineerd is, een negatieve (snel)testuitslag kan laten zien of aantoonbaar met corona besmet is geweest deze zomer vrij kan reizen binnen de EU. Daarbij moeten ingeënte personen wel rekening houden met een termijn van twee weken na de tweede prik, of, in geval van een vaccin waarbij één inenting volstaat (zoals Janssen), vier weken.

Het digitale coronacertificaat, een QR-code op te slaan in de CoronaCheck-app, moet voor reizigers vanaf 12 jaar vanaf 1 juli in werking treden. Tot die tijd hanteren landen eigen toelatingseisen. Voor reizen tussen ‘groene’ landen (waar het virus volledig onder controle is) is testen niet nodig. De verwachting is dat veel Europese landen deze zomer op ‘groen’ zullen springen, vanwege het tempo in de vaccinatiecampagne en het sterk teruglopende aantal besmettingen.

GGD’s leveren een bijdrage aan het inzetten van testcapaciteit voor reizigers van maximaal 35.000 testen per dag. Daarnaast wordt een nieuw commercieel testnetwerk opgetuigd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat IenW heeft geïnteresseerde testbedrijven opgeroepen zich uiterlijk maandag te melden. Er wordt rekening gehouden met pieken tot 100 duizend vakantietesters per dag. De testbedrijven mogen bij de overheid € 64,25 euro declareren voor een PCR-test en € 19,25 voor een antigeensneltest. Zij mogen van de reizigers geen extra eigen bijdrage vragen.

Twee vrouwen op het strand van Mallorca. Beeld AFP

Het ‘Testen voor vertrek’-systeem lijkt sterk op dat van ‘Testen voor toegang’, dat via commerciële sneltesten toegang verleent tot evenementen en sportwedstrijden. De capaciteit daarvan wordt momenteel echter amper benut: de eerste twee weken van juni werden in totaal 78 duizend mensen getest, terwijl er capaciteit is ingehuurd voor 225 duizend testen per dag.

De – reeds door de overheid betaalde – overcapaciteit van het Testen voor toegang-systeem (kosten: 500-700 miljoen euro) kan om juridische redenen echter niet worden benut voor vakantiegangers, zegt een woordvoerder van het ministerie van IenW. ‘Deze doelgroep is destijds niet meegenomen in de aanbestedingsprocedure.’

Wie vanuit ‘geel gebied’ huiswaarts keert, hoeft zich niet te laten testen. Vandaar dat de jongeren die besmet terugkeerden van eindexamenvakanties op Mallorca en in Albufeira er niet voor hun terugvlucht uitgepikt werden. Aan thuiskomende jongeren deed De Jonge in navolging van het RIVM de dringende oproep: ‘Laat je testen.’

Momenteel is touroperator Sunweb (waartoe jongerenreisbedrijf GoGo-Tours behoort) samen met de betrokken ministeries, de ANVR en andere reisorganisaties aan het onderzoeken hoe zij jongeren kunnen stimuleren en faciliteren om zich toch te laten testen voorafgaande aan de terugreis, meldt een woordvoerder.