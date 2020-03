Gratis tulpen, maar met dubbel gevoel – de sierteelt wordt zwaar getroffen door coronamaatregelen

Medewerkers bij een tulpenteler (foto ter illustratie). Beeld ANP

Met een dubbel gevoel staat tulpenkweker Bas Pronk in Avenhorn in zijn kas te kijken. ‘Het is aardig dat de mensen hier de bloemen gratis plukken. Dan doen we er nog iets mee. Maar dit is ook een enorme klap. Het zal ons al gauw een miljoen euro kosten.’

Pronk Tulpen BV in Avenhorn exporteert in de lente elk jaar zo’n 20 miljoen tulpen naar de VS en Duitsland. Het is de broodwinning voor 25 gezinnen. Sinds donderdag ligt die export volkomen stil. En zeker is dat die niet meer hervat zal worden.

Twaalf miljoen tulpen waren er al weg. De resterende acht miljoen zijn waardeloos. Ze zullen op de stort belanden. Daarom mocht iedereen zaterdag zelf plukken, zodat de mensen in de omgeving er nog iets aan hadden. Pronk schat dat twee- tot driehonderd mensen langs kwamen in de kas, waar zaterdag 300 duizend tulpen oogstrijp waren. ‘Uiteraard mochten er nooit meer dan honderd mensen tegelijkertijd in de kas’, zegt hij. Lang niet alles ging weg, zodat ook van deze oogst een deel nog moet worden weggegooid.

Dagvers

De sierteelt is misschien na de reisbranche het zwaarst getroffen door de coronamaatregelen. Jaarlijks wordt voor 6,2 miljard euro aan bloemen en planten geëxporteerd. Het zijn vooral dagverse producten die niet bewaard kunnen blijven. Steven van Schilfgaarde, algemeen directeur Royal FloraHolland noemde de situatie in de sector dramatisch. ‘Afgelopen twee weken lagen de prijzen al 50 procent lager dan normaal. Vrijdag is 20 procent procent van de aanvoer vernietigd omdat er geen kopers voor waren.’

De verwachtingen voor komende weken zijn nog slechter. Dit is normaal gesproken de piekperiode voor de sierteelt in de aanloop naar Moederdag in verschillende landen. De gebruikelijke omzet in deze periode is 150 tot 200 miljoen per week. ‘Deze crisis komt op het slechtst denkbare moment. Over minder dan twee weken valt de energierekening op de mat bij kwekers. Ze komen dan acuut in de betalingsproblemen. Zonder noodkredieten van overheid en banken en andere vormen van financiële ondersteuning vallen kerngezonde bedrijven straks bij bosjes om’, zegt Van Schilfgaarde.