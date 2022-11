Gratis kinderopvang een goed idee? ‘We zitten nu al met te weinig personeel!’

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het zo goed als gratis maken van de kinderopvang. Emmeline Bijlsma, directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang, vindt het een onzalig plan van het kabinet. ‘Ik denk dat veel ouders de komende jaren geen plek op de kinderopvang kunnen krijgen.’

De app waarmee ouders kunnen zien hoe vaak hun kind bij de crèche slaapt, poept of eet. Die zou directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang als eerste afschaffen als ze weer leiding zou geven aan een kinderopvangorganisatie. ‘Omdat dat bijhouden van die app zo tijdrovend is voor de medewerkers. En de ouders kun je zoiets prima uitleggen: zij hebben ook liever dat hun kind meer aandacht krijgt dan dat iemand er een foto van maakt.’

Medewerkers in de kinderopvang komen om in het werk, constateert de directeur van de grootste brancheorganisatie in de sector (ruim duizend leden). En dat merken ouders. Vanwege oplopende personeelstekorten sluiten groepen voortijdig of gaan ze ’s ochtends niet meer open. Lopende contracten worden verscheurd en zeker in de grote steden kunnen de wachtlijsten oplopen tot een paar jaar. Ouders komen steeds vaker tegenover kinderopvangorganisaties te staan, sommige stappen zelfs naar de rechter om opvang voor hun kind af te dwingen.

Des te onverstandiger, zegt Bijlsma, dat het kabinet vasthoudt aan het plan om de kinderopvang vanaf 2025 zo goed als gratis te maken. ‘We zitten nu al met te weinig personeel in de kinderopvang. En het personeel dat nodig is voor al die honderdduizenden uren aan extra opvang, is er straks zeker niet.’

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het plan om 96 procent van de kosten voor kinderopvang door de overheid te laten vergoeden. De twijfel over de haalbaarheid neemt toe. Zo is er nog geen instantie gevonden die de uitvoering voor haar rekening moet nemen en betwijfelen de gepolste organisaties of 1 januari 2025 wel haalbaar is als ingangsdatum voor het plan dat het kabinet zeker 2 miljard euro kost.

Emmeline Bijlsma, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang: 'Er zijn medewerkers die geen vrij meer kunnen nemen, omdat ze alle gaten moeten dichtlopen.' Beeld Linelle Deunk

De twee scenario’s die minister Karien van Gennip (CDA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in september aan de Kamer schetste – een met en een zonder gratis kinderopvang – stemmen niet bepaald hoopvol. Nu al is er een tekort van vijfduizend medewerkers in de kinderopvang. Dit loopt in 2031 op tot 29 duizend als het kabinet vasthoudt aan gratis kinderopvang, aldus een arbeidsmarktprognose die Van Gennip liet uitvoeren. Ook zonder gratis kinderopvang loopt het personeelstekort op tot zevenduizend in 2031 – het CBS becijferde dat dit zelfs het actuele tekort is.

‘De vijver waarin we vissen wordt niet groter’

Volgens Bijlsma, die eerder acht jaar directeur was van een kinderopvangorganisatie met twaalf locaties in vooral het Gooi, straalt de minister ten onrechte uit ‘dat we al die pedagogisch medewerkers wel gaan vinden, als we er maar hard genoeg aan trekken’. Zelf is ze overtuigd van het tegendeel. ‘Niet omdat ik een doemdenker ben of niet creatief wil nadenken over wat dan wel zou lukken. Maar we moeten wel realistisch blijven. De vijver waarin we vissen wordt niet groter en we concurreren ook nog eens met andere zorgsectoren die hun eigen personeelstekort hebben, zoals de zorg en de jeugdzorg. Wat daar gebeurt, is ook niet misselijk.’

Vooral de ouders zullen de pijn van het tekort aan pedagogisch medewerkers (die voor de groep staan) en pedagogen voelen, voorspelt ze. ‘Ik denk dat er echt veel ouders zijn die de komende jaren geen plek op de kinderopvang kunnen krijgen. Dat wordt dikke stress voor ze.’ Bijlsma weet hoe het is: in 2008, toen ze net moeder was geworden, kreeg ze te horen ‘dat ze over twee jaar de eerste was’ op het kinderdagverblijf.

Wat tot voor kort onbestaanbaar was in de kinderopvang, gebeurt inmiddels. Opvangorganisaties verscheuren, vanwege een gebrek aan personeel, de lopende contracten met ouders. ‘Superingrijpend natuurlijk’, zegt Bijlsma. ‘Maar ook een wijs besluit. Er zijn medewerkers die geen vrij meer kunnen nemen, omdat ze alle gaten moeten dichtlopen. Dan snap ik dat je als organisatie voor je personeel kiest, voordat die mensen omvallen.’ (Juridisch mag het opzeggen van zo’n contract volgens Bijlsma, zolang de organisatie er alles aan heeft gedaan om nieuw personeel aan te trekken.)

Het naar huis sturen van kinderen is volgens Bijlsma het laatste dat een opvangorganisatie wil. In West-Brabant zet een organisatie bij wijze van proef niet-gediplomeerde groepshulpen in voor administratief en huishoudelijk werk, om de druk op de leidsters te verlichten. Een leidster kan daardoor misschien weer vier baby’s onder haar hoede hebben, in plaats van de huidige drie. De norm die bepaalt hoeveel kinderen van welke leeftijd op een groep mogen, is ingewikkeld maar vooral onverbiddelijk.

Wel/niet belangrijk voor arbeidsmarkt

Het ‘recht’ op kinderopvang, zoals menig ouder dat beleeft, staat ter discussie nu er veel te weinig personeel is op kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang (bso). Wachtlijsten van maanden en soms jaren zijn eerder regel dan uitzondering. Als ouder moet je bovendien het geluk hebben dat jouw voorkeursdagen worden ingewilligd. Daarentegen bieden opvangorganisaties de impopulaire dagen – woensdag en vrijdag – aan tegen gereduceerde tarieven.

In haar brief aan de Tweede Kamer roemt SZW-minister Van Gennip de kinderopvang als ‘een belangrijke randvoorwaarde voor de algemene arbeidsparticipatie’. Om mensen meer aan het werk te krijgen, is er volgens haar meer opvang nodig.

Bijlsma glimlacht. ‘Toen de overheid in 2012 enorm op de kinderopvangtoeslag besloot te bezuinigen, zei de minister van SZW (VVD’er Henk Kamp, red.) dat kinderopvang helemaal niet belangrijk was voor de arbeidsmarkt. De waarheid zit natuurlijk ergens in het midden.’ Het Centraal Planbureau concludeerde eind 2020 dat gratis of veel goedkopere kinderopvang een relatief beperkt effect heeft op de werkgelegenheid in Nederland.

kinderdagverblijf Knofje in Den Haag. Beeld Linelle Deunk

Werkgevers wachten niet langer af en doen van alles om kinderopvang voor hun personeel te regelen, bijvoorbeeld door te proberen vaste plekken bij opvangorganisaties in te kopen. Twee ‘grote’ bedrijven hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang afgelopen zomer laten weten dat ze daarom zelf met kinderopvang willen beginnen, vertelt Bijlsma – ze wil niet zeggen om welke bedrijven het gaat. Door dit buiten de Wet kinderopvang om te doen, zouden bedrijven hogere salarissen kunnen bieden om personeel aan te trekken.

Zo dreigt in de kinderopvang een ‘parallel systeem’ te ontstaan, waarschuwt Bijlsma, zoals het onderwijs dat al kent met ouders die huiswerkbegeleiding en bijlessen voor hun kind inkopen. Volgens haar staat vast dat de kwaliteit van de kinderopvang daalt, nu vaste medewerkers het niet meer kunnen bolwerken en zzp’ers (net als in het onderwijs) noodgedwongen worden ingevlogen.

‘Hoogste inkomens gaan erop vooruit’

De ouders die gebruikmaken van de kinderopvangtoeslag zijn volgens Bijlsma vaak de net wat hoger opgeleide ouders die ‘ergens in de dertig’ zijn. ‘En dat zijn de mensen die eigenlijk het minst last hebben van een economische crisis. Voor veel zzp’ers en mensen met lage inkomens geldt dat wel, maar die maken weer veel minder gebruik van kinderopvang.’

Hoe dat komt? ‘Dat is denk ik cultureel bepaald. Nederland heeft een heel sterke moederschapscultuur, het is hier al snel: je krijgt toch geen kinderen om ze naar de opvang te brengen? En het heeft natuurlijk ook echt wel met kosten te maken. Vanwege het afschaffen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan de gezinnen met de laagste inkomens er door het bijna gratis maken van de kinderopvang netto zo’n 10 procent op achteruit. De hoogste inkomens gaan er juist duizenden euro’s op vooruit.’

Het op termijn afschaffen van de kinderopvangtoeslag moet volgens het kabinet voorkomen dat mensen ‘verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen’. Maar Bijlsma ziet de wording van dat plan vooral als een ‘giftige cocktail’, tot stand gekomen tijdens de ellenlange formatie van het kabinet Rutte-IV.

D66 ijverde er al langer voor en wilde, samen met de ChristenUnie, de kinderopvang aanvankelijk ook voor niet-werkende ouders volledig vergoeden. De VVD stemde in met gratis kinderopvang, zolang ook de midden- en hoge inkomens mee zouden profiteren. Daarbij echoot het trauma van de toeslagenaffaire nadrukkelijk door in het plan om kinderopvang gratis te maken en de kinderopvangtoeslag voortaan rechtstreeks aan de opvanglocaties over te maken, in plaats van aan de ouders.

‘Er ontstaat een gevaar van vrijblijvendheid’

Maandenlang heeft Bijlsma, die jarenlang heeft gewerkt op verschillende ministeries en de wegen in Den Haag goed kent, geprobeerd het plan uit de hoofden van de betrokken Kamerleden te praten. ‘We hebben statistieken opgestuurd, prognoses, berekeningen, we hebben het zo vaak tegen D66 gezegd: dit plan gaat niet werken, want er zijn geen mensen voor. Nou, dat vonden ze niet relevant.’

Kinderdagverblijf Knofje in Den Haag. Beeld Linelle Deunk

Anders dan de kleinere Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, die juist pleit voor gratis kinderopvang, merkt Bijlsma dat veel van haar leden huizenhoog opzien tegen het geregel dat ermee gepaard gaat. ‘Er ontstaat een gevaar van vrijblijvendheid, omdat de overheid straks de rekening betaalt en ouders nonchalanter zullen omgaan met de dagen die ze afnemen. Daardoor zitten organisaties straks met lege groepen, terwijl ze andere ouders moeten vertellen dat er geen plek voor hun kind is. Dus moeten er regels worden bedacht, waar dan ook weer gezeur over komt. De kinderopvang kan weer een door de politiek gecreëerd probleem oplossen.’

Niemand in de kinderopvang heeft een toverstaf om het personeelstekort op te lossen. Maar het zou schelen als je medewerkers beter kunt belonen en zo te stimuleren dat ze meer (willen) werken, zegt Bijlsma. Bijvoorbeeld door de maximumtarieven nog verder te verhogen voor volgend jaar. Van Gennip houdt vast aan een verhoging van 5,58 procent, maar daarin is volgens de kinderopvang onvoldoende rekening gehouden met de flink gestegen inflatie.

De situatie is nu zo slecht nog niet, vindt ze. Ouders maken gemiddeld twee dagen per week gebruik van kinderopvang, terwijl de meeste ouderparen net iets meer werken. ‘Die andere dagen lossen ze op een andere manier op, bijvoorbeeld door opa en oma te laten oppassen. Opa en oma zijn te oud om te werken in de kinderopvang, maar spelen toch een belangrijke rol in de opvang door een werkdag voor hun rekening te nemen. Door kinderopvang gratis te maken, halen we die kinderen weg bij opa en oma, in een toch al krappe arbeidsmarkt. Dat kan niet de bedoeling zijn.’