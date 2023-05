Gratis eten in het onderwijs populair: 1.302 scholen doen mee sinds maart

Op openbare basisschool De Pionier in Wormerveer kunnen kinderen in de pauze een gratis lunch krijgen. Beeld Joris van Gennip

Deze cijfers werden vrijdag bekendgemaakt door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds, die de handen ineen hebben geslagen om de maaltijden te verstrekken. De scholen kunnen zich sinds eind maart aanmelden.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft voor dit jaar honderd miljoen euro uitgetrokken voor leerlingen die de dagelijkse maaltijd het hardste nodig hebben. Als minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een relatief laag inkomen, kunnen scholen een beroep doen op de schoolmaaltijden.

Boodschappenkaart

Het overgrote deel van de scholen die meedoen, bevindt zich in twee provincies: Zuid-Holland (387) en Noord-Holland (238). Verwacht wordt dat nog meer scholen een beroep zullen doen op de gratis maaltijden, omdat ze zich nog altijd kunnen aanmelden. Het project loopt tot het einde van het jaar.

De scholen kunnen kiezen uit een schoolmaaltijd die wordt verstrekt door het Jeugdeducatiefonds of eten thuis. De ouders krijgen dan een boodschappenkaart, waarmee wekelijks per kind voor elf euro eten kan worden gekocht in de supermarkt.

‘We horen van ouders dat ze geen geld hebben om fruit voor hun kinderen te kopen, terwijl de kinderen verplicht zijn dat mee te nemen naar school’, aldus Heleen van den Berg, plaatsvervangend directeur Nationale Hulp van het Rode Kruis. ‘De boodschappenkaart helpt hierbij, ook omdat mensen zelf kunnen kiezen wat hun kind nodig heeft. Of het nu fruit is of een warme, voedzame maaltijd.’

Geldzorgen

Door de gestegen prijzen in winkels en supermarkten worden steeds meer scholen geconfronteerd met leerlingen die zonder eten naar school worden gestuurd. Ook de gestegen energieprijzen hebben gezinnen in de problemen gebracht. ‘Eventuele spanningen of geldzorgen thuis mogen zich niet vertalen naar het klaslokaal’, zei minister Dennis Wiersma in maart bij de start van het maaltijdprogramma. ‘Voor veel leerlingen kan een schoolmaaltijd dan ook een enorm verschil maken. Ze zijn energieker en doen beter mee in de klas.’

Hoeveel kinderen precies elke dag op school verschijnen zonder een ontbijt is onduidelijk. Het Centraal Planbureau schat wel dat dit jaar 9,5 procent van de kinderen in armoede opgroeit. Dat was 7,2 procent in 2021. Het verstrekken van schoolmaaltijden is overigens niet nieuw. Sinds vorig jaar geeft het Jeugdeducatiefonds op kleinere schaal op ongeveer vijfhonderd basisscholen gratis maaltijden aan leerlingen.