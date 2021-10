Gratis cryptomunten voor iedereen, maar wel in ruil voor een irisscan

The Orb in actie: de bol scant de irissen van mensen Beeld Worldcoin

De naam van de nieuwe cryptomunt (en de onderneming erachter) is omineus: Worldcoin. Het idee erachter is afkomstig van Sam Altman, een bekende naam in Silicon Valley. Altman, baas van AI-onderzoeksgroep OpenAI en voormalig topman van startup-kraamkamer Y Combinator, heeft naar eigen zeggen al 25 miljoen kapitaal opgehaald van geïnteresseerde investeerders.

Het idee ademt een grenzeloos techoptimisme uit: ‘een nieuwe wereldwijde munt die eerlijk zal worden verdeeld over zoveel mogelijk mensen’. Om de nieuwe valuta snel in de handen van al die mensen over de hele wereld te krijgen, stelt Worldcoin naar eigen zeggen iedereen in staat zijn gratis deel op te eisen.

Worldcoin-oprichters Alex Blania en Sam Altman Beeld Worldcoin

Te mooi om waar te zijn? De geïnteresseerde wereldburger die gratis wil meeliften op deze nieuwe golf in de cryptohype moet daar wel iets voor doen. Namelijk: een scan van zijn iris achterlaten. Om er zeker van te zijn dat mensen maar één keer hun deel van de taart opeisen, is deze stap volgens Worldcoin noodzakelijk. De controle wordt gedaan via een speciaal ontwikkelde bol die de oogscan doet: ‘the Orb’.

De irisscan wordt al in een paar landen uitgevoerd, claimt Worldcoin Beeld Worldcoin

Het klinkt als een dystopische privacynachtmerrie, maar Worldcoin benadrukt dat het hele project is ontworpen met privacy als uitgangspunt. Het bedrijf belooft de afbeelding zelf nergens op te slaan. De oogscan wordt omgezet in een unieke code, die gebruikt wordt om te controleren of iemand niet al eerder een aanvraag voor de valuta heeft gedaan.

https://t.co/0WLDayTqHp the worst part about this very bad idea is that you basically just have to trust this company when they say "don't worry we're not going to keep this photo of your iris!" Absolutely no one should take that claim at face value without some form of proof — Sam Biddle (@samfbiddle) 21 oktober 2021

In interviews met Amerikaanse media zegt Worldcoin-baas Alex Blania dat the Orb momenteel in twaalf landen zijn werk doet en dat hiermee in alle stilte al zo’n 130.000 geïnteresseerden zijn ingecheckt. Volgens technologiemagazine Wired is dit in ieder geval in Chili, Kenia, Indonesië, Soedan en Frankrijk gebeurd. Per week kan een apparaat zo’n zevenhonderd mensen scannen, maar het totale aantal moet snel groeien. ‘Op volle capaciteit zijn we van plan meer dan vijftigduizend apparaten per jaar te produceren’, zegt de startup namelijk op zijn site. In 2023 denkt Worldcoin ‘de eerste miljard gebruikers’ te hebben verbonden in één gemeenschappelijk cryptonetwerk.

‘Zoiets is nog nooit eerder gedaan en de uitkomst is onzeker’, geven Blania en Altman op hun site toe. ‘Maar we zijn geobsedeerd door het idee dat technologie ons in staat kan stellen gezamenlijk iets te doen wat zelfs regeringen niet hebben kunnen doen: individuele empowerment en het vergroten van gelijke kansen op wereldschaal.’ Beiden zijn ervan overtuigd dat technologische vooruitgang onvermijdelijk zal leiden tot ongekende economische groei.

Would you agree to having your eyes scanned if it meant getting free cryptocurrency?



That's what Silicon Valley entrepreneur Sam Altman is hoping with his new startup, Worldcoin.



I spoke with Worldcoin CEO @alexblania about the scifi-sounding venture. https://t.co/m2aF5ArQ7v — Ryan Browne (@Ryan_Browne_) 21 oktober 2021

Nu komt de welvaart nog bij een klein plukje oppermachtige techbedrijven terecht, maar Worldoin wil die welvaart ‘voor ons allemaal toegankelijk maken’. Tegenover nieuwssite CNBC zegt Blania dat zijn bedrijf hiermee de infrastructuur kan leveren voor een mondiaal basisinkomen. Altman propageert al langer dit idee, waarbij zeer krachtige kunstmatige intelligentie (AI die de mens op alle vlakken de baas is) volgens hem een soort oneindige winstmachine zal zijn.

Erg concreet zijn de plannen verder nog niet. Het bedrijf spreekt van een digitale portemonnee voor de nog te lanceren cryptomunt en allerlei diensten en apps die ontwikkelaars op basis van de Worldcoin moeten gaan ontwikkelen.