Grapperhaus wil ook niet-verdachten kunnen verplichten dna af te staan

Nu kan de politie mensen doorgaans alleen verplichten om celmateriaal af te staan als ze zijn veroordeeld voor een ernstig misdrijf. Bij de grootschalige dna-onderzoeken in de zaak-Marianne Vaatstra en -Nicky Verstappen weigerden veel mensen om dna af te staan. Dit bemoeilijkt het opsporingsonderzoek van de politie en daarom wil Grapperhaus een wettelijke grondslag creëren in het Wetboek van Strafvordering om verplicht afstaan van dna mogelijk te maken voor niet-verdachten, schrijft hij. Ook mensen die zich op of in de buurt van een plaats delict hebben bevonden moeten kunnen worden gedwongen erfelijk materiaal af te geven als daar op enig moment in het politieonderzoek ‘een dringende behoefte’ aan blijkt, aldus Grapperhaus.

De minister van Justitie erkent dat dit een inbreuk op de privacy is. Daarom zal de politie het dna-profiel van niet-verdachten alleen maar mogen vergelijken met dna-sporen die op de plaats delict of het slachtoffer zijn aangetroffen. Komen ze niet overeen, dan moet de politie het celmateriaal en dna-profiel vernietigen. Grapperhaus verwijst naar onder meer Duitsland en Zweden, waar het onder bepaalde omstandigheden al is toegestaan om bloed of celmateriaal van niet-verdachten af te nemen om misdrijven op te lossen.