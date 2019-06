Grapperhaus onderzoekt waarom de back-up van de back-up van de back-up niet werkte

Goedemiddag,

Drie back-ups die het begeven, de tiplijn van De Telegraaf die als noodnummer wordt doorgebriefd en een stroom aan NL-Alerts: minister Grapperhaus gaat drukke weken tegemoet.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Klik dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

GESPREK VAN DE DAG

De back-up

De 112-storing en de communicatie daarover zorgden maandag voor veel hilariteit op de sociale media, maar volgens de Tweede Kamer maakte de overheid er toch vooral een pijnlijke schertsvertoning van. De stroom aan slecht geschreven berichten via NL-Alert, het delen van het nummer van de tiplijn van De Telegraaf als alternatief noodnummer, het onvermogen om snel de diagnose vast te stellen en het kennelijke gebrek aan een back-up voor het noodnummer 112: het zorgde vandaag voor een lange reeks vragen aan verantwoordelijk minister Grapperhaus van veiligheid en justitie.

Die zit in een lastig parket, aangezien dit niet de eerste keer was. In 2012 lag 112 er ook enkele uren uit. In zeker één geval met fatale gevolgen. Toenmalig minister Opstelten beloofde beterschap en suste daarmee iedereen in slaap.

Grapperhaus maakte de sfeer er vanmiddag niet beter op toen hij meldde dat zijn gesprek met de directie van KPN vanmorgen nog weinig helderheid had geboden. Ja, er waren bij KPN wél back-ups voor 112. Drie zelfs. Maar ook die werkten alle drie niet. In Grapperhaus’ woorden: ‘De digitale technologie heeft het op onverklaarbare en onvoorstelbare wijze begeven.’

Handig zo'n NL Alert l. Na drukken op ok is het bericht niet meer te vinden. Leer momentje voor dit incident. Brenno de Winter

Al een half uur geen NL Alert gehad, is er iets aan de hand? Barry Smit

Van links tot rechts is de Kamer klaar met ‘dit gepruts', zoals SP-Kamerlid Van Raak het zei. PVV-Kamerlid Helder: ‘Zeven jaar lang hebben we in schijnveiligheid geleefd.’ SGP-leider Kees van der Staaij: ‘Het is onverantwoorde knulligheid dat zo'n lijn er gewoon uit ligt en dat dan al die back-ups niet werken.’

Mondeling vragenvuur over storing 112 in de Tweede Kamer.



3 backups van 1 partij (KPN) zorgden niet voor een veilige situatie en een bereikbaar alarmsysteem.



Dus wil #D66 dat minister nadenkt over 2 backup systemen van 2 partijen. Kees Verhoeven

Tot de niet geringe frustratie van de Kamerleden beloofde Grapperhaus een onderzoek, waarvoor hij zeker twee à drie weken nodig denkt te hebben. Zelf had hij maandag adequaat gehandeld, beklemtoonde hij, want hij had zich zo snel mogelijk naar het nationaal crisiscentrum begeven, maar zich daar vervolgens niet al te nadrukkelijk met de zaken bemoeid. ‘Anders loop je in de weg.’

Dat was zijn enige vaststelling die niet werd weersproken.

EN DAN DIT NOG

Dat de overheid moet oppassen met lichtvoetigheid, en zéker met humor, weten de ambtenaren op het ministerie van Sociale Zaken nu ook weer. Een tweet namens het ministerie met kledingtips voor de warme dagen (rok met blote benen alleen als de ‘conditie van de benen’ het toelaat) schoot bij velen in het verkeerde keelgat. De terugtocht volgde aan het begin van de middag: ‘Bedankt voor al jullie terechte kritieken op dit bericht. Wij gaan ons weer richten op gezond en veilig werken.’

De dagen worden warmer en de zomer staat weer voor de deur. Heel lekker als je vrij bent, maar hoe ga je hiermee om tijdens werktijd?



Lees het magazine 'Werken in extreme temperaturen' van @Arboportaal: https://t.co/caaLVzYCBZ pic.twitter.com/LdAGwi4Hri Ministerie SZW

Onderzoek naar martelingen

Hoewel het kabinet zaterdag aanvankelijk nogal stellig ontkende, gelast het nu toch nieuw onderzoek naar berichten dat krijgsgevangenen die tijdens de Uruzgan-missie door Nederland zijn overgedragen aan de Afghaanse autoriteiten vervolgens zijn gemarteld. ‘Ik vind het van belang dat hierover helderheid komt', aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken. Daarmee reageert hij op verslagen van het journalistencollectief Lighthouse Reports.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Wilt u Dagkoersen elke werkdag per e-mail ontvangen? Klik dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.