Grapperhaus laat Broekers-Knol zien hoe het moet

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat zijn staatssecretaris Broekers-Knol zien hoe je met succes buitenlandse diplomatie bedrijft door eigenhandig een Nederlander uit een Thaise cel te bevrijden. En oud-PvdA-leider Wouter Bos mag eindelijk gaan doen waarvoor hij meer dan vijftien maanden geleden werd aangesteld.

HELD VAN DE DAG

Grapperhaus flikt het

Nederlanders die celstraf krijgen in een ver land met een op middeleeuwse leest geschoeid gevangeniswezen zijn zwaar de pineut. Zij moeten zien te overleven in overvolle cellen waar hygiëne ver te zoeken is. Voor praktische bijstand van het moederland zijn deze pechvogels meestal aangewezen op de schaarse bezoekjes van een ambassademedewerker.

Ook de Brabantse softdrugsondernemer Johan van Laarhoven leidde jarenlang dit droevige bestaan. Totdat Ferd Grapperhaus zich er hoogstpersoonlijk mee ging bemoeien. De minister van Justitie en Veiligheid vroeg belet bij de Thaise premier, vloog naar Bangkok om bij de regeringsleider te pleiten voor Van Laarhovens vertrek naar Nederland en zie daar: vanavond landt de Brabander op Schiphol. Een eclatant diplomatiek succes waaraan Grapperhaus’ staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, met wie zelfs de Marokkaanse ambassadeur niet gezien wil worden, een puntje kan zuigen.

Van Laarhoven heeft zijn voorkeursbehandeling (persoonlijke belangenbehartiging op regeringsniveau) te danken aan de Tweede Kamer, die er bij Grapperhaus op aandrong naar Thailand af te reizen. Dat verzoek van de Tweede Kamer was weer het gevolg van een kritisch oordeel van de Nationale Ombudsman. Die stelde een jaar geleden vast dat het Nederlandse Openbaar Ministerie Van Laarhoven en diens Thaise vriendin zwaar gedupeerd heeft door de zeer strenge Thaise justitie te attenderen op het drugsverleden van het paar.

Van Laarhoven kan vanavond na vijf jaar zijn familie weer in de armen sluiten, maar van justitie is hij nog niet af. In Nederland wordt hij namelijk verdacht van ongeveer dezelfde misdrijven waarvoor hij in Thailand 75 jaar celstraf kreeg: witwassen, belastingontduiking en het lidmaatschap van een criminele organisatie. De gerepatrieerde Nederlander moet eerst de resterende 19 maanden van zijn Thaise celstraf uitzitten.

ZAK GELD VAN DE DAG

Eindelijk begint Bos

Minister Wopke Hoekstra, minister Eric Wiebes en Wouter Bos. Beeld ANP

Voor voormalig PvdA-leider en minister van Financiën Wouter Bos is het een heuglijke dag. Na vijftien maanden geduld oefenen heeft hij eindelijk de beschikking gekregen over de 1,7 miljard euro die het kabinet hem had beloofd. Bos heeft de leiding over het nieuwe publieke investeringsfonds Invest-NL dat donderdagmiddag gelanceerd werd in aanwezigheid van de ministers Hoekstra en Wiebes. Zij komen binnenkort overigens met een eigen, nog veel groter fonds, maar vandaag stond Bos nog even in de schijnwerpers.

Invest-NL stelt bedragen vanaf 5 miljoen euro beschikbaar aan Nederlandse bedrijven die dat geld nodig hebben voor binnenlandse investeringen in technologische innovaties. In eerste instantie richt het fonds zich op projecten die kunnen bijdragen aan de energietransitie, maar op termijn is er geen restrictie wat betreft de bedrijfstakken die aanspraak kunnen maken op de geldpot van Wouter Bos.

Bos legde donderdagochtend op Radio 1 uit dat zijn fonds vooral ‘riskante’ investeringen wil doen, zo riskant dat andere investeerders en banken er hun vingers niet aan willen branden. Daar zit namelijk het gat in de markt dat Invest-NL moet zien te vullen; als niemand de financiële risico’s van innovaties wil dragen, komen die innovaties immers niet van de grond.

Een punt van aandacht is dan wel weer dat Invest-NL wel een ‘marktconform’ rendement moet maken op zijn investeringen, anders is er sprake van staatssteun en dan krijgen Hoekstra en Wiebes ruzie met Brussel. Maar Invest-NL kan geen te hoge rente vragen, omdat de bedrijven dan eerder in de betalingsproblemen komen.

Enfin, over drie jaar komt de eerste evaluatie en kan de Tweede Kamer controleren of Wouter Bos deze Catch-22 heeft weten op te lossen.

ONDERTUSSEN IN...

Regionale bestuurders en (vermeende) belangenverstrengeling; om de zoveel tijd is het raak. Dit keer reizen we af naar Weert, waar D66-burgemeester Jos Heijmans (landelijk bekend van zijn noodkreten over criminele asielzoekers en het helpen onderduiken van een Syrisch vluchtelingengezin) een integriteitskwestietje aan zijn broek heeft. De gemeenteraad spreekt van ‘zware aantijgingen’.

Heijmans werd zaterdag door dagblad De Limburger beschuldigd van gerommel met gemeentesubsidies en sponsorgelden. De D66’er is behalve burgemeester ook voorzitter van een stichting die zich inzet voor de maatschappelijke ontwikkeling van jongeren. Hij zou die stichting eigenhandig, dus zonder overleg met de rest van het college of de gemeenteraad, 24.500 euro subsidie hebben gegeven. Ook heeft een lokaal bedrijf dat veel zaken doet met de gemeente vier jaar achtereen 25.000 euro aan Heijmans’ stichting gedoneerd. Daarmee laadt Heijmans de verdenking op zich dat daar een wederdienst van zijn kant tegenover stond.

EN DAN DIT NOG

Run, Wopke, Run

Terwijl Wopke Hoekstra nog altijd ‘nadenkt over de vraag’ of hij de volgende lijsttrekker van het CDA wil worden, een vraag die hij zegt pas na de zomer te kunnen beantwoorden, is zijn lijsttrekkerscampagne al enige tijd vol op stoom. De woordvoerders van de ijverige minister van Financiën laten bijvoorbeeld om de haverklap aan journalisten weten dat de minister beschikbaar is voor ‘quootjes’ en interviews.

Maar met goed geboetseerde teksten alleen kom je er niet in de huidige beeldcultuur, beseft zijn campagneteam. De sportfanaat Hoekstra draagt zijn Prinsjesdag-koffertje áltijd bij zich, weten we nu met dank aan deze energieke foto. Zelfs als hij gaat joggen door de lange gangen van zijn ministerie.

