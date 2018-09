Grapperhaus benadrukt: geen rasregistratie wapenbezitters, wel controle

Hier zijn uw politieke Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Dat is eenvoudig geregeld.

GESPREK VAN DE DAG

Ophef om de Wapenwet

Over één aspect van de nieuwe Wet wapens en munitie bestaat tamelijk grote politieke consensus: het kan geen kwaad om binnen Europa beter te registreren aan wie er wapenvergunningen worden verleend. Het Nederlandse voorbeeld van wat er mis kan gaan was Tristan van der V., die in 2011 ondanks grote psychische problemen een wapenvergunning had en zes mensen doodschoot in Alphen aan den Rijn.

Niemand koestert intussen de illusie dat strengere vergunningscriteria criminele en terroristische schietpartijen uitbannen – er is immers ook een levendige illegale markt – maar alle beetjes helpen.

Minister Grapperhaus had waarschijnlijk dan ook weinig bezwaren ontmoet als hij de vergunningscriteria en de controle daarop in die zin zou hebben aangescherpt. Maar in zijn nieuwe Wet wapens en munitie gaat de bewindsman plotseling een paar stappen verder en introduceert hij ook ras, etnische afkomst, religie en levensbeschouwelijke overtuigingen als mogelijke risicofactoren die door de politie verwerkt kunnen worden bij de vergunningaanvraag. Die gegevens moeten vervolgens ook kunnen worden uitgewisseld met andere Europese landen.

Een storm van verbaasde verontwaardiging is inmiddels zijn deel, binnen en buiten de Tweede Kamer. In navolging van de Raad van State vroegen Kamerleden de afgelopen tijd bij de schriftelijke behandeling om motivatie van het voorstel: waarom denkt de minister dat het nuttig kan zijn om te weten tot welk ras een wapenbezitter behoort en welke politieke partij hij aanhangt?

Vanmiddag reageerde de minister met een verklaring waarmee hij de kou uit de lucht hoopt te halen: 'De politie gaat niet van iedereen die een wapenvergunning aanvraagt zijn etnische afkomst, politieke opvatting, religie of ras vastleggen. Dat wil het kabinet ook niet.'

Het kabinet wil wél dat de politie in de eigen archieven kan nagaan of iemand op basis van een van die criteria ongeschikt is voor een wapenvergunning. 'Waar het om gaat is dat de politie bij het onderzoek tegen informatie kan aanlopen die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag', aldus Grapperhaus. 'Bijvoorbeeld over contacten met bekende radicale religieuze of extreem-rechtse groeperingen. Uit zulke informatie kan je soms afleiden welke politieke overtuiging iemand heeft. Of welke religie. Die informatie moet de politie wel kunnen gebruiken. Uiteraard gaat de politie daar zorgvuldig mee om.'

Of de Tweede Kamer dat voldoende geruststellend vindt om de wet later dit jaar toch aan te nemen, blijkt binnenkort als de minister uitgebreider antwoord geeft op alle vragen die daar inmiddels leven.

TEGENVALLER VAN DE DAG

De aansluitkosten

Minister Wiebes van van Economische Zaken en Klimaat. Foto ANP - Remko de Waal

Net als het kabinet denkt de zaken op orde te hebben, is daar altijd weer de Rekenkamer die de stemming komt bederven. Vandaag doorkruisen de rekenmeesters de verwachting van het kabinet dat windmolens op zee binnen afzienbare termijn zonder subsidie zullen draaien.

Minister Wiebes van Economische Zaken meldde eerder dit jaar dat voor de kust bij Noordwijk een windmolenpark verrijst dat zonder subsidie wordt aangelegd.

De Rekenkamer wijst er nu op dat dit 'zonder subsidie' binnenkort wel geldt voor de aanleg, maar allerminst voor de aansluiting van het park op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Die aansluitkosten zijn goed voor ongeveer een derde van de totale kostprijs. De Rekenkamer gaat uit van 4 miljard euro per jaar tot 2023. Daarna wordt het meer.

